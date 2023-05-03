政府加強內地招聘公務員　建造業、機場等多方面應對人手不足

移民潮再加上人口老化，各行業人才流失。公務員事務局局長楊何蓓茵回覆新民黨立法會議員黎棟國書面質詢時說，積極吸引不同背景人士出任公務員，包括內地和海外畢業生。



此外，勞工及福利局局長孫玉菡回覆經民聯立法會議員吳永嘉查詢時亦說，局方有多項措施協助建造業和運輸業應對勞工短缺，並預計2024年第三季完成各行業的人力資源推算。



政府正加強招聘內地大學畢業生。（資料圖片）

過去3年超過200名內地大學畢業生接受學歷評核

楊何蓓茵表示，各部門近月已加強在內地招聘畢業生，例如警務處在2022年11月於廣東及福建、2023年4月於北京及武漢舉辦招聘活動。過去3年超過200名持有內地大學學士學位的公務員職位申請人接受學歷評核，而由於同時持有香港本地學位的人士毋須評核，實際獲聘的持有內地大學學歷人士數目或會更多。

此外，政府之有在北京、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華和悉尼舉行綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」，招聘多個職位，2020至2022年每年報考人數約640人，當中約280人在北京考試。

與建造、運輸業界聯手培訓和招聘

孫玉菡則表示，針對建造業人手短缺情況，政府聯同建造業議會及業界正採取三大措施應對，包括加強培訓半熟練和熟練工人，吸引新人入行，以及運用科技減少人力需求。

而運輸業方面，運輸署亦與勞工處、僱員再培訓局和公共交通業界合作，加強推廣司機培訓和招聘，例如放寬商業車輛的駕駛執照申請要求和優化的士筆試等。

機場亦面臨人手壓力，政府正與機管局和旅硿業界採取措施應對，包括舉辦大型招聘會、推出機場人手共享計劃、提升機場員工薪酬待遇、改善機場員工交通安排、積極引進自動化科技改善機場運作，以及運用「海運及空運人才培訓基金」和香港國際航空學院支持航空業培訓新血和提升從業員技能等。

機場亦有多項措施紓緩人手壓力。（資料圖片/梁鵬威攝）

新一輪人力資源推算年中進行 將提出解決方案

孫玉菡說，新一輪人力資源推算將於今年中展開，涵蓋範疇廣泛，涉及不同產業及工種，預計主要分析結果可於2024年第三季完成。在推算工作完成前，相關決策局會聽取業界意見，因應面對人力短缺的行業情況提出解決方案。