區議會改革｜宣布不再參選　南區區議員司馬文：摧毀民主最後堡壘

港府昨日（2日）未經公眾諮詢公布來屆「重塑」區議會方案，直選議席比例由現時94%減至僅約兩成。公民黨創黨成員、現任南區區議會副主席司馬文今日（3日）宣布，於本屆區議會任期屆滿後不再參選，形容為政治生涯「劃下句號」。司馬文亦成為政府宣布改革區議會組成方法後，首名宣告不再參選的泛民陣營成員。



他在居民電子報中除交代未來去向外，亦指來屆區議會議席大多由政府委任及「小圈子」選出，直言：「方案比預期更差，這個方案會摧毀香港民主的最後堡壘，政府及所有香港人都是輸家。」



司馬文自2010年起當選南區區議員，服務地區至今近13年，惟政府公布來屆區議會新組成方案後，他今日（3日）在社交平台及居民電子報中宣布，將於本屆區議會任期屆滿後不再參選。

司馬文指，下屆區議會大部分議席將由政府直接委任，或經由政府委任的小圈子選出，剩餘少數的直選議席亦需先向政府委任的委員會尋求提名。區議會主席更將由政府官員擔任。他直言：「方案比預期更差。」

他又說：「新方案摧毀香港民主的最後堡壘，政府及所有香港人都是輸家」，續指政府已經有大約520個諮詢及法定組織，當中有約4,600名委任成員，區議會是現時唯一接近以全直選方式組成的諮詢架構，認為改革方案只會令當局更難準確了解民意。

公民黨創黨成員 後因參選問題退黨

在荷蘭出生的司馬文於1984年來港工作、定居。他是泛民政黨、有大狀黨之稱的公民黨創黨成員之一，2010年參加南區區議會薄扶林選區補選，並成功當選，連任3屆區議員至今。他於2012年歸化中國籍，同手因擬參與立法會選舉的超級區議會議席選舉，而退出公民黨，但他最後棄選。