區議會改革｜曾國衞：唔好太集中直選比例 否認「三會」有特權
撰文：文睿
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年底舉行的區議會選舉，組成和選舉方法均有重大改革。政制及內地事務局局長曾國衞今早（3日）接受電台訪問，強調現時建議的「4、4、2｣組成模式最能達至重塑區議會的目標，直言：「希望大家唔好太集中直選比例係多少，而應該考慮到多元化。」
他又否認地區委員會、滅罪和防火委員會等「三會」，擁有參選人提名權及全票投票互選區議員是「特別權力」，強調這是「特別責任」。
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根據政府建議，重組後的區議會議席有470個，除保留現時27個當然議席外，直選議席由約450席大減至只有88席、委任議席有179席、分區委員會等三會互選的議席則有176席，比例大約為「4、4、2｣。
曾國衞重申，重組是希望達至幾個目標，包括區議會去政治化、落實愛國者治港，提升地區治理效能，透露當局曾考慮不同組合方式，但最終認為這個組合最能達至目標。
被問到有否考慮平均分配議席比例，甚至取消直選，曾國衞強調，希望社會不要過於集中直選比例多少，反而要留意新方案下，令區議會更多元化、多渠道及更多專業人士參與，這樣才更有利社區發展及居民生活。
對於有意見指地區分區委員會等「三會」的透明度不高，不解「三會」為何能擁有提名參選人的大權，他回應指三會成員均不是有什麼濃厚政黨背景的人士，又指提名權非「特別權力」，而是「特別責任」，由熟悉區情的他們負責判斷提名人選。
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