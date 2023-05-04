區議會改革｜「三會」委員指廣泛吸納人才　倡定KPI仔細工作指標

區議會組成方法大幅改變，三個地區委員會角色變得重要。油尖旺分區委員會、防火委員會及滅罪委員會成員均認為，可實現均衡參與，廣泛吸納專業人士和人才，並提出加強非直選議員民生工作表現的建議。



新一屆區議會將由直選、委任及地區委員會委員互選產生。（資料圖片/余俊亮攝）

油尖旺北分區委員會委員、旺角區友好服務協會主席何卓峰認為，方案能夠吸納更多有志於服務社區的熱心人士，有助推動地區達致良政善治。他表示，區議會將由委任議員、地區委員會界別議員以及地方選區議員組成，可實現均衡參與，廣泛吸納真心服務香港、地區發展所需的專業人士和人才，為市民提供專業意見和服務，增強區議會服務質素。

何卓峰指，新的產生方法有助提升和優化區議會作為地區諮詢組織的職能，協助加強地區行政和治理的成效，達致良政善治，服務市民的目標。

油尖旺區防火委員會委員、經民聯油尖旺地區顧問黃建新表示，區議會在過去幾十年的大部份時間中，一直是不同社區發展的重要支柱，是改善政府施政、推動社會持續進步的「好顧問」，更是不少市民需解決大小生活疑難時的「好幫手」。相信改革後的區議會，定能重回正軌，一方面更好發揮溝通橋樑角色，提升地區管治效能。

如規定落區次數、支持關愛隊探訪等

黃建新說，新一屆區議員循3個途徑加入議會，可有效防止再次出現大批議席出缺，令民生事務沒人處理。至於有意見擔心「三會」互選及委任議員在處理民生工作未必及得上直選議員，黃建新建議在「履職監察機制」中，進一步細化對區議員的工作要求，引進類似績效指標（KPI），例如規定每名區議員每周落區的次數、每月必須洗樓，支持和配合各區「關愛隊」探訪活動、出席大廈法團會議的次數等，並要求區議會參與區議會會議次數和會見市民計劃等，相信有關指標可提升議員工作質素，令區議會工作更透明和立體。

油尖旺區撲滅罪行委員會委員關煒曦則認為，新制度重塑區議會從制度上堵塞了漏洞，強化地區治理架構從方向上完善了政府基層治理過往的缺失。他表示，港正走在由治及興的新階段，需要多元背景人士參與到區議會這一區域諮詢、服務組織，在行政主導的原則下，區議會、「三會」、關愛隊和其他社區持份者才可產生更好的協同效應，有助於政府更好掌握社情民情，推動施政。