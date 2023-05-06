區議會改革｜曾國衞否認民主大倒退　麥美娟批現屆區會為反而反

政府公佈區議會改革方案，直選議席減少至不足2成。政制及內地事務局局長曾國衞今日（6日）在電台節目上，否認改革是民主大倒退，形容是因時制宜，提供多元渠道讓不同光譜人士參與。民政及青年事務局局長麥美娟則批評本屆區議會「為反而反」，例如疫情時用區議會資源購買「豬嘴（防毒面罩）」。



政府公佈區議會改革方案，直選比例大減至不足兩成。(資料圖片)

被問及區議員表達市民不滿意見時，可否舉辦示威遊行。曾國衞引述國務院港澳辦主任夏寶龍稱，示威遊行不是表達訴求的唯一方法，但指遊行集會受《基本法》保障，要安全有序、不被騎劫，警方視乎安排後一樣可以進行。

麥美娟：現屆區會撥款處理方式不理想

麥美娟則批評本屆區議會「為反而反」，不少地區活動被區議會反對批出撥款，舉例疫情時亦部分區議員不是同心抗疫，反而「反檢測」、訂購「暴動的豬嘴口罩」。麥又稱，早前區議會撥款不理想，申請的組織只要是愛國愛港就不被批准。

在區議會新制下，候選人參與直選時，須取得「三會」各3名成員提名。被問「三會」會否容易偏向提名「同聲同氣」的候選人，曾國衞稱，要對制度有信心，「三會」長期札根社會，確保提名愛國愛港、真正服務社區的人士，相信符名以上條件的人，要取得提名其實並不困難。麥美娟指，如果「三會」都未聽過的候選人，要爭取提名的人士就需要努力。