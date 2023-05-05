區議會改革｜林定國：區會非政權性區域組織　並非必要

律政司長林定國今日（5日）表示，區議會改革旨在回復至《基本法》相關條文的原意和初心，《基本法》訂明特區可設立非政權性區域組織，意味特區可設立區域組織，但並非必要；而相關區域組織因是非政權性組織，並不享有、亦不能行使政治權力，與擁有政治權力、有權制定立律的立法會截然不同。



林定國指區議會並非必要。（資料圖片/林靄怡攝）

林定國今早（5日）出席活動時指，《基本法》並無規定區域組織的組成辦法，只列明其組成必須由法律規定，因此區議會的職能和組成方法，可按特區政府認為合適的方法，以法律處理；而區域組織具有兩項職能，分別是接受特區政府就地區管理和其他事情的諮詢，及接受政府委託提供文化、康樂等服務。

被問及有議員關注，區議會改革後，若區議員就政府政策表達反對意見，會否被視作違反職權，什麼情況下會被視為違法。林定國稱很難回應假設性問題，有待公布實際規則，再按實際情況判斷，強調歡迎任何意見，但當然期望意見是具建設性。

另一方面，林定國在活動致辭時指，政府計劃今年下旬，在大灣區城市舉辦「調解為先」承諾書活動，並期望向國際宣揚香港調解服務的優勢。他指，香港作為國家唯一實行普通法制度的司法管轄區，可於大灣區積極發揮「一國兩制三法域」獨特優勢，建設優質、高效及便捷的法律服務，必會對灣區可持續發展，帶來重大戰略意義。

林定國指，過去10年，香港調解發展邁出一大步，已到相對成熟的階段，但不是單靠政府或個別界別獨自努力，而要依賴各行業互相合作。