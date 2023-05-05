區議會改革｜建制派組聯盟擺街站收簽名辦講座：表達地區訴求

特區政府早前公布完善地區治理建議方案，建制派多個團體聯合成立「香港各界撐完善地區治理大聯盟」今日（5日）舉行啟動禮，在全港設街站發起簽名活動及會組織座談會，宣傳及爭取市民支持方案。多名特區政府問責局長也有到場。



不過，《香港01》發現部分市民的簽名並不完整，只有姓氏。



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多個政黨、社團和商會也有派員出席啟動禮，當中包括身兼行會召集人兼新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北和民建聯陳克勤，也有多名立法會議員如經民聯主席盧偉國、自由黨主席邵家輝、黎棟國、陳學鋒、黃英豪等，還有身兼立法會議員的新界社團聯會會長陳勇和香港島各界聯合會理事長蘇長荣、及九龍社團聯會理事長徐莉、廠商會會長史立德等。

李慧琼：重塑區議會及時、有必要

大聯盟由全國人大常委會委員、立法會議員李慧琼擔任總召集人。她指成立大聯盟的目的清晰，為要表達對地區改革的強烈訴求、和表達對政府改革方案的全力支持。她指第六屆區議會制度有漏洞，令部分人進入區議會後擾亂正常秩序、阻礙政府施政，甚至與外國勢力勾結。

她認為特區政府重塑區議會是及時、有必要，確保區議會多元參與、能夠落實地區治理，要確保區議員做好本職工作、反映居民意見。她又指，本月會在全港各區開設街站，發起簽名運動；組織座談會，把這個「聽到意見做實事」，符合市民利益的制度宣講到社會每一個階層。她希望大家積極向廣大市民詳細解說方案的詳情，並通過街站、網絡等不同方式，爭取支持。

官員：區議會改革能提升效能

除了主力推銷區議會改革方案的政制及內地事務局局長曾國衞與副局長胡健民、民政及青年事務局局麥美娟與副局長梁宏正有出席外，保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂、財經事務及庫務局局長許正宇和副局長陳浩濂都有到場支持。

政制及內地事務局局長曾國衞致辭時指，對本次活動感激動和鼓舞，強調要在制度上堵塞漏洞、撥亂反正；區議會增加不同產生辦法是廣納賢才，更多渠道參與工作、增加廣泛代表性。

民政及青年事務局局長麥美娟稱，方案提升地區治理效能效率，讓政府把握民情、民意更加準確。區議會是把握社區脈搏的機構，要了解市民需要，幫到每一個香港市民做實事。

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其他問責官員亦到多區街站幫手派單張和收集市民簽名，律政司副司長張國鈞到南區華富邨和關愛隊義工們開街站。他指問責團隊會兵分多路走入社區，向社會各界人士講解建議方案容。他形容街坊們都十分期待新一屆區議會回歸理性。

多名立法會議員也在不同地區擺街站搜集市民簽名，包括工聯會立法會議員鄧家彪與觀塘區議員簡銘東，在藍田街頭向市民講解方案；選委界別立法會議員陳沛良在北區華明商場，開展「完善地區治理、建設社區幫到你」簽名大行動。而議員譚岳衡香港友好協進會於灣仔的街站，簽名支持改革方案。