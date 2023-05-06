區議會改革｜直選比例大減不足兩成　葉劉淑儀：仍然有得揀

區議會改革方案早前出爐，直選議席減低不足2成，僅有88個議席。行政會議召集人葉劉淑儀今日（6日）出席電視節目時指出，對於新選舉制度的投票率不能有太高要求，雖然直選減少至88席，但每區市民都可以投票，仍然「有得揀」。



她指出，投票率高低取決誰人參選，有魅力的人容易吸引更多選票，又指按照自己經驗，無論獲得高、低票，甚至輸，都會感到開心。她又表示，2019年反對派以反對政府為議題，利用市民對政府的恐懼、憤怒推高票數，批評是劣質手段。



政府解說地區治理架構變化，區議會組成方案將分為直選、委任及地區委員會互選。（林靄怡攝）

直選太多導致政治化 現時方案較穩健

被問及政府開初曾否考慮完全取消直選，葉劉淑儀稱，區議會前身是地區諮詢委員會，當時全部委任議員都運作良好，不過政府可能認為區議會與基層接觸多，加上要考慮均衡參與，所以最終選擇今次方案，即委任、間選及直選比例為「442」。

她表示，立法會直選比例與新的區議會方案相若，又稱直選比例太多，造成區議會急劇政治化，參選時「叫幾句口號就得」，外國都有類似情況，認為特區目前方案是「穩健啲」。

九龍城區議會。(資料圖片)

對於特首李家超曾指區議會「行錯路」，葉劉淑儀表示認同，指當初取消所有委任議席都有爭議，本身有當區校長、文康體育等領導參與；而區議會取消委任，及後具有顛覆性、更危害國家安全。

葉劉淑儀認為，若果有政黨因政見不同而不參選是可惜。。（鄭子峰攝）

政黨不參加選舉及地區事務會影響發展

身為新民黨主席的葉劉淑儀指，站在政黨領袖立場，鼓勵不同政黨派員參選，認為區議會是訓練政治人才的平台，選舉落敗亦是訓練，若部分政黨因成見而不參選，她感到可惜。

有意見認為，候選人須向「三會」取得提名，會限制出選人數、門檻太高。葉劉淑儀反認為是過往參選門檻太低，目前選舉戈式確保有一定資格、認受性的人士參選，形容是「貴精不貴多」。