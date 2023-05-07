強制舉報虐兒機制料年內交至立法會　民建聯倡加入探訪計劃

民建聯今早（7日）就強制舉報虐兒機制立法舉行圓桌會議。勞工及福利局副局長何啟明透露，相關條例草案將於今年上半年提交至立法會審議，又指未來會加強社區支援措施。

除立法外，民建聯福利事務發言人李世榮認為，當局需加強宣傳教育，形容「防範於未然」，又建議政府加入「新生嬰兒家庭探訪計劃」，社署定時探訪有新生嬰兒的家庭，傳授正確孕兒知識。



香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳表示，聯合國兒童權利委員會早於2011年建議締約國建立通報暴力侵害兒童的機制，目前全球有71個國家已立法強制通報懷疑虐兒個案，包括美國、加拿大、瑞士、澳洲等。

香港教育工作者聯會副主席林翠玲認為當局要在軟、硬件上配合立法工作，如教師培訓方面，提供入職前後的持續虐兒相關知識專業培訓；增加負責調查虐兒警員；增加被虐兒童緊急住宿照顧服務；身心全面發展服務擴展至衞生署學生健康服務；加強親職教育和訓練；增加家庭照顧的支援服務等。善導會總幹事李淑慧補充指，針對施虐者事後的教育亦同樣重要，建議當局加強釋前輔導服務、社區教育及預防犯罪服務、法院社工服務等。

何啟明指，政府於本年中內會向立法會提交條例草案，強調政府的立場是令大眾盡早舉報虐待個案，令社署及當局可盡早介入，保護被害人。他又指，政府會加強支援措施，包括社工服務、住宿兒童服務、增加緊急安置服務名額等。

李世榮除建議加入「新生嬰兒家庭探訪計劃」外，同時建議政府擴大社區托兒照顧服務，形容要「邊行邊優化」。