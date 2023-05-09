批評擬建東九捷運未連接啟德　民建聯倡延長走線及加設支線

政府擬以「高架無軌捷運系統」取代《鐵路發展策略2014》建議的「東九龍線」。走線全長約4公里，由寶達經秀茂坪、順安、順利、彩雲連接指港鐵彩虹站。不過，民建聯立法會議員兼九龍城區議員李慧琼批評， 擬議的走線無考慮鄰近的發展重點啟德區，未能滿足居民需求。



民建聯今日（9日）建議新路線的走線，應由彩虹延伸至鑽石山、富山、學校村、慈雲山。並於將軍澳的寶達站設支線，經藍田北、油塘、茶果嶺道，往啟德一帶。



李慧琼：啟德居民冀當區建設雲巴

李慧琼稱啟德人口密集，要讓輕軌使用量最大化，令一個鐵路達到多種目的，該黨正舉辦不同類型社區諮詢。她指啟德居民希望政府在區內建設雲巴，指雲巴造價一公里僅需1億人民幣，政府不能再以造價為由而否決方案。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽稱，該黨早前到內地多處考察，深圳坪山雲巴較其他系統靈巧；湖南株洲智軌則不設高架橋，故未能以當地智軌的造價來估算本港的建造成本；廈門快速公交則需要有車長負責駕駛，他指特區政府可按香港實際情況考慮各種方案。

倡捷運系統附近設社區設施

此外，該黨建議特區政府考慮以混合模式發展捷運系統，考慮在捷運系統下興建空中單車徑、在附近設單車泊位鼓勵綠色出行；並於捷運系統附近設驛站，提供郵政、購物、文化等服務。