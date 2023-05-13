尊子漫畫｜今刊最後一期再涉區會改革 　「乜議員」描繪雨中同行

《明報》刊載的《尊子漫畫》明日（14日）起停刊，《明報》今日（13日）刊出最後一期《尊子漫畫》和「世紀版乜議員漫畫」，當中《尊子漫畫》內容再涉區議會改革，諷刺有官員稱區會民主成分是僭建的言論，至於「世紀版乜議員漫畫」則描繪兩人在雨中撐傘同行。《明報》今引述尊子就停刊回應稱，暫無計劃在其他平台畫政治漫畫，並向讀者贈言：「市民日常生活上的一切都是這城市土壤，大家一起努力吧。」



《明報》5月13日刊出的最後一期《尊子漫畫》。

周二（9日）的一期《尊子漫畫》諷刺分區委員會等「三會」委員日後可把關篩選區議會地區直選議員，同日下午民政及青年事務局發文，局長麥美娟嚴厲譴責。在今日刊出的最後一期《尊子漫畫》，續涉區議會新組成方案，畫中有一幢寫上「不須民主成份」的樓宇，旁邊有人指「用『必』字才屬僭建」。至於同於今日刊出最後一期的「世紀版乜議員漫畫」則沒有對白，畫中兩人在雨中撐傘前行。

尊子。（資料圖片／鄧倩螢攝）

漫畫內容如支持政府不會消失 尊子贈言：大家一起努力吧

對於漫畫停刊，《明報》今引述尊子表示，暫無計劃在其他平台畫政治漫畫，又指有些事情拖了很久沒時間做，現先處理積壓的工作，被問會否擔心政治漫畫在香港消失，尊子稱：「看過不少地方的政治漫畫內容是支持政府的，如屬這類政治漫畫，則不會消失。」他又向讀者稱：「市民日常生活上的一切都是這城市土壤，大家一起努力吧。」

《明報》5月13日最後一期的「世紀版乜議員漫畫」沒有對白，畫中兩人在雨中撐傘同行。

使用筆名「尊子」的漫畫家黃紀鈞，自1983年起在《明報》刊載針對香港時事與公共政策的諷刺漫畫，《明報》周四（11日）以「編按」方式，公布尊子漫畫及世紀版乜議員漫畫將於周日起停刊，《明報》又多謝尊子40年來一起見證時代的變遷，未有提到停刊原因。