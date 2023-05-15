周小松稱退休公務員自發做義工遭拒 楊何蓓茵尷尬笑問拎contact

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（15日）就推廣公務員義工服務進行討論。會上多名議員關注如何更好動員退休公務員參加政府的義工服務，其中勞工界議員周小松指，有退休公務員在疫情期間自發聯絡政府協助派發防疫包，惟遭局方拒絕。



公務員事務局局長楊何蓓茵尷尬笑指：「等陣請同事搵你拎返佢哋contact（聯絡方法）」，強調政府會積極聯絡退休公務員組織義工服務，並提供培訓及其他NGO聯絡方法等。



2022年4月2日，特首林鄭月娥參與派發「防疫服務包」行動，去到中西區一幢「三無」大廈，逐家逐戶派發防疫包。（資料圖片/歐嘉樂攝）

疫情期間主動聯絡助派防疫包 政府拒絕

金融界陳振英指，有不少退休公務員都會自發組織義工團隊，詢問當局會否擔任領頭羊的角色，主動召集退休公務員成立義工團隊。周小松又指，疫情期間共成立了75隊公務員義工隊，當中更有退休公務員義工隊自行聯絡政府，協助派發防疫包，惟遭政府婉拒好意，詢問當局可如何善用人力，做好義工服務。

楊何蓓茵表示，現時不同政府部門都會主動號召及組織同事成立義工隊，唯有部份公務員屬一般職系，則意味其工作崗位及職責不固定，不隸屬於任何部門。她承諾政府會更積極聯絡這類同事，邀請他們加入義工隊。至於有退休公務員遭政府婉拒好意，楊何蓓茵笑指，稍後時間將向周小松拿取聯絡方式，為他們提供培訓及邀請他們出席義工服務，強調當局樂意與他們合作。

楊何蓓茵指，義工隊一般專注雨季前期工作，例如清理渠道。（資料圖片）

經民聯林健鋒提到，醫學界人士提醒疫情或有反彈風險，詢問政府的義工隊將會如何部署？另外，他指雨季即將來臨，問當局會否安排公務員義工隊協助雨季後的清理工作，如清理阻塞路面的樹木等。

楊何蓓茵認同新冠疫情及流感風險依然高，市民不可以掉以輕心，她會建議部門在健康防護方面為市民提供服務，如喚起其對疫情的關注和提防等。至於雨季後的清理工作方面，楊何蓓茵指，有些樹木或在颱風後數天才倒塌，存在不少潛在風險，認為需交由專業人士處理，她指義工隊過去大多專注在雨季前期工作，如清渠等。