蔡若蓮訪問北京　向夏寶龍匯報香港教育最新發展

教育局局長蔡若蓮周二（5月16日）在北京拜訪國務院港澳事務辦公室，並出席香港中小學校長領導研習班及香港新入職教師內地學習團聯合開班儀式。她拜會了國務院港澳辦主任夏寶龍，向夏寶龍匯報香港教育的最新發展，並感謝國務院港澳辦一直鼎力支持特區政府推動教育界別更好融入國家發展大局，以香港所長貢獻國家所需。



與蔡若蓮會面期間，夏寶龍對香港特別行政區的教育表示關心和重視，期望教育界為莘莘學子提供優質教育。

蔡若蓮亦陪同夏寶龍主任到北京師範大學，探望出席京港基礎教育論壇的香港校長和老師。夏寶龍表示，早前考察香港時到訪大學和中小學，印象深刻。他鼓勵香港校長和老師在北京學習後，回香港後把職業做好，爭取成為孩子們喜歡的好校長和好老師。

蔡若蓮早上出席聯合開班儀式致辭時說，感謝國家教育部、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室及北京市教育委員會的指導。她亦感謝國家行政學院和北京師範大學用心承辦兩個培訓班。她相信香港校長及教師在首都兩所優秀的學府接受培訓，是提升專業能量的好機會。

她指出，教育局將與內地進一步構建多層次、多領域、多形式的交流合作，推動學科建設經驗分享、教育研究，借助內地優秀高等院校的教師教育培訓，讓兩地的校長和教師互學互鑑，共同推進優質教育。

此外，蔡若蓮周一（5月15日）參觀中國人民大學，與學校領導會面。她表示，香港與北京的高等院校一直透過不同方式進行專業交流，包括於2018年成立「京港大學聯盟」。高等院校間的合作領域涵蓋人才培養、招生就業和科學研究。她又分別與在北京大學和中國人民大學就讀的香港學生交流，了解他們在北京的學習和生活情況。

同日，蔡若蓮博士到訪國家行政學院，並與學校領導會面。她感謝學院讓香港的中小學校長透過跟崗和考察，認識內地教育及各主要領域的最新發展。

蔡若蓮於周二結束訪問返港。