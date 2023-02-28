行政會議批准港鐵東涌線延線財務安排　建造成本預算195億元

行政長官會同行政會議今日（28日）批准東涌線延線項目的財務安排，運輸及物流局與香港鐵路隨後簽訂工程項目協議，項目預計今年年中動工，2029年竣工，建造成本預算為195億元。行政會議批准向港鐵公司批出東涌第113區用地的物業發展權，以及在將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額183.645億元，作為對港鐵公司推展東涌線延線項目的財務資助。



政府今日（28日）批准東涌線延線項目的財務安排，行政會議批准向港鐵公司批出東涌第113區用地的物業發展權。(資料圖片)

東涌線延線的初步設計已大致完成，主要涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

港鐵東涌線延線：

（1）將現有東涌站的鐵路隧道末端向西延伸約1.3公里，並於逸東邨以西建造一個新的東涌西站，服務逸東邨、滿東邨及附近的房屋發展；以及

（2）於現有欣澳站和東涌站之間一段約1.2 公里長的路軌進行改道，使之更靠近東涌東填海區，並建造一個新的東涌東站，以服務東涌東填海新發展區一帶。

新的東涌西站服務逸東邨、滿東邨及附近的房屋發展。（資料圖片)

政府發言人說，東涌線延線項目以「擁有權」模式推展，港鐵公司負責項目的融資、設計、建造、營運和維修。政府在獨立審核顧問的協助下，經審視和核實港鐵公司提供的項目財務預算後，東涌線延線的建造成本預算為195億元（按2020年12月價格計算），而資金差額預算為155億元（按2022年7月淨現值計算），政府將向港鐵公司提供財務資助以推展項目。

行政會議批准向港鐵公司批出東涌第113區用地的物業發展權，該用地位於東涌新市鎮擴展計劃下新造的填海區，毗鄰東涌線延線項目下擬建的東涌東站，佔地約7.6公頃，將用作綜合商業和住宅用途暨公共交通交匯處及休憩用地、政府、機構或社區設施。

新延線向西方向，將通過現時東堤灣畔休憩公園地底。（資料圖片)

發言人續說，在有關財務安排下，港鐵公司須向政府支付按「設有鐵路」基礎評定十足市值並扣除固定總額後的地價，以發展該用地；港鐵公司亦須承擔所有因市場波動及鐵路營運衍生的相關商業風險。

政府指東涌新市鎮擴展區是土地供應的重要來源，以應付香港在房屋、經濟和社會方面的需求，於東涌東及東涌西分別約有146,000及38,000新增規劃人口。東涌線延線將提供直接進出東涌新市鎮擴展區的鐵路服務，支持該區人口和就業機會的持續增長。