東涌線延線政府資助183.6億已封頂　議員批居民入伙5年後才有鐵路

政府早前拍板建東涌線延線，建造成本預算為195億元，當中會在地價中扣除約183.6億元固定總額，視為政府財務資助，項目料2029年竣工。立法會鐵路事宜小組委員會今（18日）開會討論工程進展，多名議員指東涌新市鎮擴展計劃下首批居民料明年入伙，惟工程2029年才落成，變相居民仍需等5年才有鐵路出行。



港鐵稱因工程複雜，涉及在原有兩站中間興建新站，故工程需時；運輸及物流局則指會與專營巴士公司緊密留意入伙後的交通需要，作出適當調整。



另有議員關注相關政府資助是否已封頂、「包生仔」，路政署署長陳派明則稱確認該筆資助屬定額資助，一切工程風險會由港鐵承擔。



東涌線延線的初步設計已大致完成，主要涉及「東涌東段」及「東涌西段」。(離島區議會文件)

行政會議早前批出東涌線延線財務安排，工程造價預算195億元，行會向港鐵批出東涌第113區用地的物業發展權，以及在將來從按「設有鐵路」基礎評定的十足市值地價中，扣除一筆固定總額約183.6億元，視為政府對項目的財務資助。

政府資助屬定額 工程風險由港鐵承擔

實政圓桌立法會議員田北辰指，鑑於以往沙中線工程超支問題，關注今次該筆183.6億元資助是否「包生仔」、即已封頂，將來若發現古蹟等問題，是否會增加資源？路政署署長陳派明則稱，今次與港鐵簽署的協議中，已列明該筆政府資助是定額，「工程風險都會由港鐵承擔。」

議員質疑港鐵工程時間表過長

另有多名議員關注，東涌新市鎮擴展計劃下首批居民料明年入伙，惟鐵路延線工程2029年才落成，變相居民仍需等5年才有鐵路出行。其中民建聯立法會議員劉國勳質疑，自沙中線項目延期後，港鐵提出的新線時間表均「拉到長一長、好安全」，又質疑運輸及物流局是否全盤接受港鐵說法：「港鐵話要幾耐你就接受用幾耐？局同署有無睇過港鐵時間表是否合理？有冇得壓縮？」

陳派明回應稱，路政署鐵路發展處有詳細審視工程，不會全盤接受港鐵的時間表，但因東涌延線工程複雜，署方已研究過如何加快，包括讓港鐵提早推行前期工程。運輸及物流局副秘書長黃珮玟則表示，運輸署會與專營巴士公司緊密聯繫，支援東涌新入伙居民的交通需要。

東涌西站往尖沙咀及中環 比地面交通快12分鐘

港鐵項目及工程拓展總監鄧輝豪解釋，東涌東站涉及在兩個現有車站之間興建一個新站，需要重新調整路軌，只能在有限的夜晚收車後施行工程，更需謹慎評估工程對現有東涌線的影響，再加上需要將信號系統加入路段中，必須有足夠測試才可進行。他稱，港鐵會竭盡所能提早做好早期工作，望可如期完成。

港鐵總經理-大嶼山（工程項目）司徒樂山則補充，東涌東站路軌接駁工程，需要在非繁忙時間、收車後的其中兩個小時才可進行，且每個星期只有某幾晚可做。早前已展開前期工作，包括路軌調較工程、東涌站改動及加建工程等。他又說，東涌延線可完善現有鐵路網，通車後由東涌西站往尖沙咀及中環會較原有地面交通工具節省12分鐘，東涌東站則節省21分鐘。