取消器官捐贈｜陳國基斥造謠製造矛盾　籲支持器官移植互助機制

異常取消器官捐贈登記風波不斷，繼醫務衞生局局長盧寵茂今早（28日）表示，期望市民透過互助制度，給病人多點希望後，政務司司長陳國基今午亦在社交平台發文，呼籲市民支持器官捐贈和兩地器官移植互助，更直斥：「網上一些存心不良的人士不斷造謠，借題發揮製造內地和香港之間的矛盾」，呼籲市民毋須過分憂慮。



異常取消器官捐贈登記風波不斷，政務司司長陳國基今午（28日）在社交平台發文，呼籲市民支持器官捐贈和兩地器官移植互助，（ 資料圖片／盧翊銘攝）

陳國基指，去年年底，內地與香港通力合作成功進行跨境器官捐贈，讓一名本港急需心臟移植的女嬰重獲新生，該個案令各界感到欣慰鼓舞，亦啟發兩地積極探討恆常化的器官移植互助機制。

當地沒有合適受贈者 才啟動跨境互助機制

他指，兩地器官移植互助是透過「第二層分配機制」來進行，即捐贈的器官，必須先在當地分配給有需要的病人，如果在當地沒有合適的受贈者，跨境互助機制才會啟動，器官才會由香港捐贈給內地合適病人，或由內地捐贈給香港合適病人。

陳國基指，網上一些存心不良的人士不斷造謠，借題發揮製造內地和香港之間的矛盾，呼籲市民退出中央器官捐贈登記名冊。（資料圖片）

斥網上造謠製造矛盾

陳國基續指，網上一些存心不良的人士不斷造謠，借題發揮製造內地和香港之間的矛盾，呼籲市民退出中央器官捐贈登記名冊。更甚者，部分人根本從來沒有登記過器官捐贈，但仍然在網上申請退出登記，試圖製造大量人士退出器官捐贈的假象。

他重申，對於器官衰竭的病人來說，器官移植是他們延續生命的最後希望，呼籲廣大市民支持器官捐贈和兩地器官移植互助。