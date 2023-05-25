取消器官捐贈｜盧寵茂斥：要識穿少數人造謠作假　免危害病人重生

醫務衞生局局長盧寵茂今早（25日）在立法會表示，近日有人借器官移植議題製造矛盾，指要識穿少數人造謠作假，危害正在輪候移植病人得到重生的機會。而多名發言議員均怒斥造謠者冷血，當中法律界議員林新強倡議讓器官捐贈者可獲優先分配骨灰龕位作鼓勵誘因。



盧寵茂今早（25日）在立法會表示，有人就器官移植議題製造矛盾，指要識穿少數人造謠作假（資料圖片）

立法會今日通過對政府無約束力、由醫療衞生界立法會議員林哲玄提出落實與內地的器官移植合作的議案。盧寵茂在發言時指，道理越辯越清，醫衞局將聯同醫學界加強解說，令市民更明白及支持器官捐贈。

他指，器官移植成效受不同因素影響，配對過程中，可能出現本地系統無法配對適合器官的情況，香港與內地過去亦間歇性有進行跨境移植，強調有嚴謹監察制度。他表示，香港器官捐贈率偏低，每年只有幾十宗遺體移植個案，令有需要的病人平均要輪候5年，最長輪候年期達29年。

提出議案的林哲玄指，衞生署多年來推動器官捐贈，但近日傳出有很多人退出捐贈名冊，令輪候病人機會更渺茫。對於有人擔心跨境移植會影響本地器官移植的聲譽，林哲玄指，有國家地區或人士對中國存有偏見，但不等於是事實。

管浩鳴：有腎病病人「等到死都未等到！」

選委界立法會議員管浩鳴指，近年來捐贈器官的人數持續減少，去年登記人數只有12500人，是8年來新低，反觀取消登記器官捐贈人數接近1600人，創8年新高。他表示腎臟移植等候的人數有約2400人，但多數需要等候5至6年，部分更需等20至30年，直言情況如同輪候安老院舍，「等到死都未等到！」

他批評政府在推廣器官捐贈上未有變化，宣傳手法欠缺新意，望日後訂立KPI，讓市民明白「器官捐贈傳承大愛，造就生命再添姿釆」。

陳健波：當生命作兒戲就需要譴責

行會成員兼保險界立法會議員陳健波亦指出，很多人未等到腎臟移植就去世，若能與內地落實器官移植合作新機制是喜訊。不過網上有歪曲的消息，甚至發放煽動性言論，認為如當生命作兒戲就需要譴責。

他指內地醫護開始從遺體取出器官前會有致敬、家族有獎狀、大型紀念活動，以鼓勵更多人願意加入，希望香港亦能有更多尊重儀式，鼓勵市民作器官捐贈。

林新強倡器官捐贈者可優先獲骨灰龕位

法律界立法會議員林新強指，香港回歸後與台灣有跨境移植器官個案，更何況香港與內地人民血濃於水，直言：「我睇唔到有咩理由唔支持，有乜嘢比挽救生命更加重要。」他形容近日網上煽動市民取消器官捐贈登記的情況是「反社會行為」損人不利己。

他建議政府除加強捐贈器官制度的宣傳和教育外，亦著政府為市民提供誘因捐贈器官，如安排器官捐贈者優先獲得政府的骨灰龕位。

葛珮帆怒斥造謠冷血、可恥 是反中亂港

民建聯立法會議員葛珮帆指，近月有網民故意抹黑跨境捐贈器官機制，直言：「其實呢啲人惡意喺網上面撒播虛假言論係非常可恥同冷血，佢哋造謠就話市民會被自動納人器官捐贈名冊，煽動市民無論之前有冇登記，一律都要去政府個網站取消捐贈，否則個器官就會捐贈到內地㗎啦。」

她續指，網民現時甚至以紅十字會血庫為「目標」，造謠指若市民捐血就會被私家醫院取去為內地人「做手術、賺大錢」。她怒指，惡意謠言令病人錯失器官配對機會，嚴重影響香港醫療系統，直言撒播謠言的人是「反中亂港」，認為他們是有組織、有預謀地激起兩地矛盾，而這些「軟對抗」會危害社會安全穩定，又指「佢哋嘅宣傳手法同2019年反修例情況相似」，促請警方調查事件。

謝偉俊認為要先解決深層次矛盾。（資料圖片/歐嘉樂攝）

謝偉俊指要先解決深層次矛盾

選委界立法會議員謝偉俊指，深層次矛盾不能以聲嘶力竭地爭論誰對誰錯，甚至「又拉、又鎖、又要查」，直言不尋常取消器官捐贈登記及近日的國泰風波均涉及深層次矛盾，倘當權者不能解決「部分人，甚至相當多嘅部分人」對於「深圳河」的戒心，恐怕即使所有議員表態支持跨境捐贈器官也好，亦仍有很多港人有心結：「點解我哋連自己最親、最緊要嘅器官都唔可以有選擇性？明白嘅。」

他續指：「就算連律政司都只係話會有啲調查，但我哋已經好多其他同事、官員馬上聲嘶力竭地話一定係有，或者係有都唔定，但未查到之前我哋係咪應該將個焦點放喺點樣推動個制度改革？」