議員關注會否設大數據局　局方指持開放態度

政府近年積極建設智慧香港，立法會議員林筱魯今日（31日）在立法會會議提出質詢問及，政府會否設立由政府統籌的「大數據局」，或將政府統計處改為「大數據局」，和現時政府和內地有關當局在數據互聯互通的情況等。



創新科技及工業局局長孫東回應指，政府以數字主導方式推出多方面政策，加強各部門的數據應用，促進香港數字經濟發展。他指國家數據局的職能包括數字政府建設和大數據產業管理等，現時政府資科辦目前工作和國家數據局的職能雷同，對成立大數據局持開放態度。



政府部份部門已利用大數據，例如資科辦聯同運輸署合作開發的交通數據分析系統，利用大數據分析實時和過往的交通及天氣數據。

孫東指，政府2022年《施政報告》提到，政府會和內地探討內地數據向港流動的安排，並與內地密切聯繫，局方已與廣東省政務數據局今年3月簽下協議，加快數字經濟發展。

田北辰希望所有年輕人上「高速列車」

實政圓桌立法會議員田北辰指香港如果要繁榮而穩定，必須要惠及所有年輕人。他提到不少年輕人對體藝文化等其他方面感興趣，這些方面都已引入了人工智能（AI），關注到港人是否都能參與這些方面的內地企業。

孫東指，香港提出上中下游協調發展，推動高質量發展，其中一個目的，是為本地提供更多的就業機會，人工智能是未來發展的重點發展之一，企業在香港落戶的條件之一是能否為本地人就業提供幫助。他又提到局方推出的政策，很多都針對本地青年的發展。

蘇長荣關注發展和保護私隱取得平衡

立法會議員蘇長荣關注到發展和保護私隱上有否具體措施取得平衡。孫東指，發展相關產業時會同時考慮數據流動和保護私隱，目前香港已有不少措施。他以個人資料私隱條例和保護個人資料原則為例，除非得到資料當事人的同意，否則資料使用者不可以改變個人資料的用途。