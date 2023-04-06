政府曾耗151.8萬回應反修例假消息　採購大數據分析工具監察輿情

政府披露，「反修例運動」風波期間共耗資151.8萬回應坊間「假消息」，其中88.8萬用於製作宣傳短片，社交媒體平台推播費23萬，外聘製作公司製作費約為40萬元。



政府又提及，一直透過總部和派駐各決策局和部門的新聞主任，監察傳媒報道和主要社交媒體平台信息，亦在市場採購使用大數據分析等先進工具的社交媒體輿情分析服務，一旦發現與政府工作有關的謠言或不實資訊廣泛流傳，新聞處會適當使用相關決策局或部門提供的資料，透過不同渠道作出澄清。



政府於「反修例運動」風波期間共耗資151.8萬回應坊間「假消息」。（資料圖片/張浩維攝）

據政府回應立法會議員就特別財務委員會的提問，政府新聞處於2019／20年度耗資88.8萬製作1套電視宣傳短片及1條網上宣傳短片，另外花費23萬元於社交媒體平台推播，處方亦製作「睇真D•知多D」1分鐘短片系列，發放政府就有關反修例示威浪潮發生的事件澄清和重要信息，在政府新聞處Facebook、Instagram和YouTube等社交媒體平台，以及香港電台電視32台播放，有關外聘製作公司製作費約為40萬元，亦即總額達151.8萬。

翻查該年度有關社會運動的宣傳短片，「珍惜香港 這個家」系列的兩套短片，截至上月6日在新聞處YouTube頻道的收看次數分別為13.4萬及69.6萬；至於名為「消息 睇真啲」收看次數則有14.6萬。另外，「與暴力割席」相關的短片觀看次數則達50萬以上。

政府亦指，新聞處一直透過總部和派駐各決策局和部門的新聞主任，監察傳媒報道和主要社交媒體平台信息，亦在市場採購使用大數據分析等先進工具的社交媒體輿情分析服務，以及時掌握網絡輿情和民意。

一旦發現與政府工作有關的謠言或不實資訊廣泛流傳，造成誤解或負面社會氣氛，新聞處會適當使用相關決策局或部門提供的資料，盡快透過不同渠道作出澄清，釋除公眾疑慮，遏止謠言散播，但新聞處並無沒有備存個別決策局和部門就監察和澄清不實信息的統計數字。

另外，政府於書面答覆提及，香港電台作為政府部門及公共廣播機構，積極協助強化政府的訊息發放工作，包括緊貼報道政府決策局或部門作出的公告或對不實訊息的澄清，不時邀請政府相關官員出席不同的時事節目例如《千禧年代》、《自由風自由Phone》和《星期六問責》等，提供平台讓官員闡釋政府立場，直接解答市民疑問，並對不實資訊作出澄清。

政府於上一個財政年度（2022／23年度），投放巨額慶祝香港回歸祖國25周年，其中名為「砥礪奮進25載 攜手再上新征程」長度60秒的電視宣傳費短片製作費用達138萬，惟相關短片在政府新聞處Youtube頻道的收看次數，截至3月6日只有4,137次。另外，耗資49.5萬宣傳「香港特別行政區成立25周年慶祝活動」的短片，觀看次數則只有3,760。

「說好香港故事」為今屆政府主調，政府新聞網相關社交媒體8個平台之中，追蹤人數以微博第一，截至去年追蹤人數為122萬，過去三年平均增長率是2.6%；其次是Facebook，逾16.6萬，過去三年平均增長率是14.1%。發放政府官方消息的社交媒體帳戶「添馬台」Facebook，截至去年追蹤人數為5.1萬，過去3年平均增長率是22.1%。

「香港品牌」宣傳計劃於2001年推出，推廣香港為「亞洲國際都會」，先後於8個平台開設帳戶，宣傳香港的良好形象。政府書面答覆立法會議員查詢開支預算提及，截至2022年底，「香港品牌」Facebook共有12.8萬人追蹤，於過去3年的平均增長率達15%；其次為微信（WeChat），超過9.3萬人追蹤，過去3年平均增長率是132%。

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「香港品牌」微博則錄得逾7.4萬人追蹤，過去3年平均增長率是721%，Linkedin及Instagram分別錄得逾1.6萬人及1.2萬人追蹤，前者增長率是127%，後者增長率是23。Twitter、Youtube、優酷追蹤人數則不足1萬人，其中優酷只有518名追蹤者。

財政司司長陳茂波於最新一份《財政預算案》中，宣布斥資2,000萬推展以市民為對象的「開心香港」活動，當中將包括美食體驗、愉快遊樂、文青創作等元素。政府回覆議員查詢仍未公布有關詳情，僅稱「開心香港」活動正在積極籌備當中，詳情及推行時間表將在稍後公布。