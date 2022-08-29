抗藥超級細菌感染10年間攀升　涉過度用抗生素　港大倡大數據監察

港大醫學院公共衞生學院分析過去十年醫院管理局病人的臨床醫療數據發現，可以抵禦多種常用抗生素的「超級細菌」CPE感染病例持續上升。團隊指，大數據有助監測抗菌素耐藥性情況，建議設立全港統一的呈報機制，整合公私營醫療機構的電子病歷紀錄，以及早制訂應對措施以及研發新藥。



過度使用抗生素加速抗菌素耐藥性

港大醫學院護理學院及公共衞生學院助理教授徐詩鈴表示，造成抗菌素耐藥性因素很多，即使正確使用抗生素，在正常情況下抗菌素耐藥性也會發生，不過過度使用抗生素加速問題的發展。

嚴重感染者難醫治 CPE個案曾五年間升近17倍

根據醫管局統計，CPE個案有2011年的19名患者急增至2015年的340名患者。她表示，此細菌能抵禦多種常用的抗生素，所以一旦感染CPE會導致治療方法受限，令嚴重感染者難以醫治。

抗藥細菌可由排泄物經水進食物鏈 港大倡建數據庫早應對

另外，港大醫學院公共衞生學院流行病和生物統計學助理教授吳篷指，抗菌素耐藥性同樣對食物安全構成威脅，因抗藥細菌會經由排泄物污染土壤或水進入食物鏈，使情況持續惡化。

她指，今次研究反映大數據可用作監察抗菌素耐藥性的應用情況。建議設立全港統一的呈報機制，整合公私營醫療機構的電子病歷紀錄，以及早制訂應對措施以及研發新藥。除此之外，加強醫療機構的抗菌素耐藥性監察，統一監察抗菌掃藥敏感的方法以及加強教育公眾正確使用抗生素。