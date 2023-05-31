欠缺全面人口政策　政府積極不干預生育　議員促提出支援及措施

本港生育率下降、人口老化問題嚴重，立法會今日（31日）討論制訂全面人口政策的無約束力議員議案。提出議案的選委界立法會議員梁毓偉稱，希望制定全面人口政策，維持合理可持續發展。他強調香港出生率每下愈況，人口外流加快，政府僅指生育與否是個人意願，但其實亦是社會大事，更有調查指出63.7%青年沒有計劃生育，認為政府要推動及創造空間。



香港出生育全球最低，多名議員促請政府提供更多支援。（資料圖片/鍾偉德攝）

香港生育率全球最低 港人面對「敢不敢生」難題

會議上，多位議員指香港生育率低，政府需採取措施。其中，立法會議員楊永杰稱，香港「榮登」生育率最低城市，港府不干預生育政策，但婦女很多遲婚、不婚，認為政府應有政策援助40歲以上婦女雪卵，增加外傭開支扣稅額。工聯會勞工界議員梁子穎亦指，社會勞動人口不足，長遠不能解決問題，又稱勞工失去本地職位就會離開，需專責小組處理人口政策問題。

新民黨立法會議員容海恩指出，2015年政府發佈的人口政策不合時宜，需要更新。她又稱現時很多人面對「敢不敢生」的問題，如政府堅持不過份干預，問題就會更嚴重，並指事實上有太多客觀條件限制市民生育。

人力資源短缺 議員指受害者最終是打工階層

選委界立法會議員管浩鳴指，外界有反對聲音指輸入外勞搶走本地工人飯碗。對此，他表示人手短缺令本港服務質素顯著下降、拖累經濟活動，而人手不足亦「塘水滾塘魚」，生產力沒有增加之餘，企業仍要繼續營運，最終百物騰貴。同時，欠缺人力資源造成惡性循環，最終受害是打工階層。他又稱「人才荒」已水深火熱，促政府切勿蹉跎歲月，並反問「輸入外勞被視為洪水猛獸，但是否真的可怕呢？」

近年勞動人口流失，各行業都缺人。（資料圖片/林靄怡攝）

謝偉銓批政府沒有正視議員意見

立法會議員謝偉銓指出，得悉特區過去不存在一套完整的人口政策，因此談不上優化或檢討。他指，2019年反修例風波及疫情出現，加上香港與內地經濟不斷拉近等，導致香港連續兩年人口減少，多個行業人手短缺。他又稱，早前立法會G19聯盟向政府提交《全面檢視及落實人口和人才政策》，但政府似乎仍然未有正視。

勞工及福利局局長孫玉菡稱，港府推展人口政策在2012年有督導委員會，2015年有目標報告，其後各部門集中落實推行報告，2017年政策局已經全數落實。他指現時勞工及福利局負責人口政策工作，會持續推展措施。