人口老齡化嚴重　梁美芬促完善醫療服務　研究跨境安老

香港老齡化問題日益嚴重，或加重醫療系統負擔。選委界立法會議員梁美芬促政府評估未來5年人口持續老化對經濟、醫療造成的挑戰。她又稱政府要鼓勵大灣區1小時優質生活圈，應考慮將來公營醫院一站通，津貼港人跨境安老。勞工及福利局局長孫玉菡稱，人口高齡化、本地勞動人口萎縮會影響經濟潛力，慢性疾病預計對醫療服務構成沉重負擔，處理人口老化問題不可以只是看本地，跨境養老安排會積極討論。



人口老化嚴重，安老及醫療服務卻跟不上。（資料圖片/吳煒豪攝）

200萬人60歲以上 獨居老人缺乏支援

立法會議員林素蔚指，香港有200萬名60歲以上人士，但很多獨居老人缺乏支援，促政府進一步解決，並批評相關資助服務少。孫玉菡稱，社會福利署都有不少支援服務，但處理問題都要針對配套方案，例如要更好用好社會資源，如關愛隊、社區組織等都要用好。

梁子穎促政府研究生育問題及提供藍圖

勞工界立法會議員梁子穎稱，勞動力不只是老齡化問題，亦涉及生育，而生育問題都嚴重，促政府研究及提供藍圖。對此，孫玉菡稱會積極鼓勵，例如研究提供稅務優惠等，但政府不認為要強制要求生育，又稱生育事實上不是只有香港面對的問題，反而很多國家都有相同的問題需要解決。