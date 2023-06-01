調查指經濟壓力為不生育主因　民建聯倡政府設嬰兒基金

港生育率全球最低，民建聯今日（1日）公布香港女性生育意願調查結果，發現受訪女性中近四分之一表示不考慮或未知會否生育，當中最大主因為經濟壓力，故民建聯建議設立「新生代嬰兒基金」（Baby Fund），讓家長與政府一同為新生嬰兒儲蓄，用於日後新一代升學、就業等。



民建聯發表調查，發現有近四分一受訪女性表示不考慮或未知會否生育。（文睿攝）

26至35歲女性 42%不考慮或未知會否生育

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆表示，受訪女性中近四分一不考慮或未知是否生育，其中26至35年齡組别不考慮或未知會否生育的女性達42%，反映適婚及生育年齡的女性對於生育卻步，直言情況值得關注。她續指，超過八成半受訪女性認為現時政府鼓勵生育的措施不足，希望政府實施更多鼓勵生育政策。

不生育主因經濟壓力、管教責任

民建聯家庭事務委員會委員曾憲康指，調查數據顯示，不會考慮或未知會否生育的受訪女性中，主要原因依次是經濟壓力（53.1%）、管教費任（31.9%）、享受自由生活（29.2%）、教育壓力及住屋細（28.3%）、身體狀況（23%）等。

成功人工受孕的民建聯立法會議員林琳表示，香港不育問題愈見普遍，近來愈來愈多夫婦開始考慮使用輔助生育科技，她又質疑政府資助的輔助生育門檻高，建議政府考慮進一步擴大支援，讓更多需要輔助生育的夫婦能夠得到合適的支援。

民建聯發表調查，發現有近四分一受訪女性表示不考慮或未知會否生育。（文睿攝）

倡政府配對資助兒童儲蓄 設新生嬰兒津貼

民建聯建議政府成立「新生代嬰先基金」，為每名新生兒童設立戶口，以家庭儲蓄和政府配對資助的方式協助兒童累積資金，用於未來升學、就業及應付危疾。

另外，該黨亦建議政府設立「新生嬰兒津貼」，為新生嬰兒發放一次性育兒津貼，並不設審查機制，既可減輕家庭的財政壓力，亦可鼓勵市民生育。

民建聯於4月4日至5月20日透過網上問卷調查方式，共訪問了471位18歲以上女性，了解她們的生育意願及不生育原因。