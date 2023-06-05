楊何蓓茵：四方面潛移默化國家意識　要香港人成為最國際化中國人

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，要從四方面潛移默化，強化香港人的國家意識和情懷，認為香港人要成為最國際化的中國人。



楊何蓓茵早前出席「香港廣東社團青年政治人才培訓課程」主講第六課，主題為「提高國家意識和身份認同」。她表示，現時公務員入職要宣誓，同時亦全方位加強公務員隊伍對國家《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的了解，以及對國家事務的認識。



遇不尊重國歌國旗國徽事件 要積極發聲

至於社會層面，她建議各界四方面做好潛移默化的工作。第一是遇上對國歌、國旗、國徽不尊重的事件，一定要積極發聲，支持嚴肅處理事件。

第二是令青年「行入去」認識國家的歷史和現況，了解國家的成就和還需面對的挑戰。

生動地研習國家體制 出席抗戰紀念

第三是以生動有趣的研習班方式，讓年青一代更好認識國家體制，仾如認識全國人大常委會有權解釋《基本法》。

第四是推動青少年認識歷史，參與重要日子的紀念活動，如中國人民抗日戰爭勝利紀念日，鼓勵他們認識自己的家鄉，通過傳統節慶等認識中國文化，並學好中文。當中對兒童的教育尤其重要，例如安排兒童參與升旗儀式。

楊何蓓茵說，香港人要成為最國際化的中國人，既推動中國文化走進世界，亦對西方文化及想法有一定認識。