修例風波被捕者4成年輕人　蕭澤頤：或統籌不同持份者推國安教育

2019年修例風波發生至今近4年，警務處處長蕭澤頤接受電台節目訪問，指事件中逾1萬人被捕，當中約4成為年輕人，警方與部分被捕人士接觸後，認為他們受朋輩、社交媒體等影響。他續指，警方亦正考慮如何進一步統籌更多不同持份者，更有效推動國安教育。



蕭澤頤在今日播出的港台節目《國安法事件簿 2》中表示，警方在2019年的社會事件中拘捕逾1萬人，當中約4成為年輕人，而警方曾與部分被捕人士會面，了解到他們因為朋輩、媒體影響，加上有法律背景的人，包括法律教授或大律師等，推使年輕人參與這些事件，令到年輕人把思緒和行為合理化，慢慢走向暴力。

警隊每天留意網上信息

他指，警隊內不同組別每天都有留意網上信息，若出現意圖煽動其他人參與違法行為的不實信息，警方會尋找出由誰發放，果斷採取拘捕行動，而公共關係部亦訂立要求，若有任何假新聞或假消息，會在兩小時內澄清。

他呼籲，年輕人切勿參與任何可能鼓吹分裂國家等的組織，亦不要輕易相信任何網上資訊，要多了解如何分辨信息真偽。

蕭澤頤又透露，自《香港國安法》實施後，會要求地區警民關係組學校聯絡主任，到學校推廣國安教育，而警方亦正考慮如何進一步統籌更多不同持份者，更有效推動國安教育。