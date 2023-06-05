悼六四是否違法？　湯家驊：無悼六四罪　張欣宇：政府應提供指引

行政會議成員兼資深大律師湯家驊曾公開表明，市民自發悼念六四不違法。但昨日六四34周年，警方駐重兵在銅鑼灣及維園一帶戒備，暫時知道有23人涉破壞社會安寧被帶走；更有不少市民稱因穿黑衣、只是在維園或銅鑼灣一帶出現即遭警員截查，有人更稱只是路過維園也被警方要求解鎖手機，供警員查看其手機內的資料。



大家不禁有疑問，究竟個人悼念六四會否違法？警方的執法準則如何？湯家驊接受《香港01》查詢時重申，市民自發悼念六四並不違法，但也要視乎時空與環境。



+ 1

他反覆地說，香港並沒有一條悼念六四的罪。

香港並沒有一條悼念六四罪，悼念六四並不是罪行。即係你返工、放工不是罪行，但若果期間你做咗一啲事，或在某一些環境招致嫌疑，導致被搜查或甚至被檢控，但絕不等同你返工係犯罪。 行政會議成員兼資深大律師湯家驊

湯家驊重申市民自發悼念六四不違法。（資料圖片）

他舉例，若有人在一個敏感的地點，做了一些異常的事情，因此招來警察要求你開手機，「你唔開（手機），就可以告你阻差辦公。」他再三重申：「（截查或檢控）絕對與悼念六四無關，對不起！與悼念六四無關。」

他又再舉例，若發生銀行劫案，你剛好路經案發現場，有警員要求你解鎖手機供查閱，以了解你是否涉案，若你拒絕的話，便可能被控以阻差辦公。他強調：「唔係因為你行過而犯罪，而係環境須要你配合警察的調查，但你無按法例要求配合。」

大家唔好以偏概全，因某日有人悼念六四，所以某日畀警察拉嘅都係因為悼念六四，呢個講法不合邏輯。 行政會議成員、資深大律師湯家驊

他呼籲大勿再上綱上線：「將所有事都手擺到六四頭上。」

當被問及明年六四，若有一名市民拿著一支蠟燭到維園作私人悼念，會否違法？湯家驊斬釘截鐵地說：「我睇唔到有乜問題，正如我睇晤到你返工有問題。但你返工搭車，唔畀錢搭車就有問題。」

不過，他亦補充指若你拿蠟燭到維園私人悼念，但期間一些背景或發生一些事情，令警方產生懷疑，便可能涉及違法：「但不等同悼念本身犯罪，而是因其他原因（犯罪）。」

+ 2

特首李家超也曾被問及市民自發悼念六四會否構成違法，但他當時並無給予明確答案，只反覆重申指任何人的行為都要合法，政府及執法部門會依法處理，市民也要為自己行為負責，如果有人違法，警方會果斷執法。那麼政府應否說清楚執法準則，好讓市民日後知所拿捏？湯家驊直言：「全部都係COMMON SENSE（常識）。」

對唔住！我講的全部都係COMMON SENSE（常識），我無請示過特首、也沒有諮詢過警務處長，只係由普通常識、普通角度去睇。 行政會議召集人、資深大律師湯家驊

他指，政府任何時候都可以多說明，但一些官員可能擔心多說明後又有人上綱上線：「我已經係講得最多。其實一文不值、阿媽係女人，只是有人總是因為政治觀感，把所有事都同六四拉上關係。」

江玉歡：政府有必要說明執法標準

本身是律師的立法會議員江玉歡也認為，正如湯家驊所講市民自發悼念六四並不違法，認為政府有必要就市民在那些情況下可能構成違法作出清晰說明，否則只會造成更大的對立：「搞到社會好混亂，究竟想我點？不可以係咁！香港是法治社會，政府一定要清楚說明執法準則，否則會變成人治。大佬！2019年我哋批評暴徒不守法治，大家咁辛苦法維護法治。」

她強調，不可以一把尺有兩面，若果政府不清晰說明警方執法尺度，對社會會帶來無形壓力。

張欣宇：政府宜考慮提供方向性指引

另一位立法會議員、香港新方向的張欣宇直言，昨日（4日）的拘捕情況反映官民之間的「Trust-Level」（信任程度）依然欠奉，市民或對官方行動有另類解讀；市民如常表達意見時，政府又會揣測市民行動是否要升級至其他層面。

他稱，有不同市民向他反映，不論在「特別日子」或日常生活中，對表達意見的紅線位置仍有「問號」，「可能個人覺得OK，執法（機構）又覺得唔OK」，認為現時社會處於一個需靠民眾自行試驗「紅線」的階段下，便會產生不同的「紅線」指標及準則。

張欣宇續指，大眾當然知道原則性要求，「一定要合法，犯法嘢就一定知唔可以做」，當局可考慮提供方向性指引，如「嗱你哋做呢啲嘢我哋就一定會警剔㗎啦」，避免大眾「估估下」。

他相信，政府立《香港國安法》的原意非禁止市民表達意見，而香港自由開放的特點有必要維護，故當局有責任向市民解說清楚。他指，未來會在不同場合，如前廳交流會等，向政府表達相關意見及市民心聲。

葉劉淑儀指《警察條例》賦權警方在涉違國安或破壞公眾安寧事宜有廣泛調查權（資料圖片/馮子健攝）

不過，曾任保安局局長的行會召集人兼立法會議員葉劉淑儀則表示，《警察條例》賦權警方按《公安條例》及《刑事罪行條例》，可以就涉違國家安全或破壞公眾安寧事宜有廣泛調查權力。