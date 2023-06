六四34周年｜香港警方拘留23人　聯合國：震驚

在1989年6月4日發生的北京天安門事件迄今34年。香港警方拘留11男12女後,聯合國6月5日對此表示感到震驚。



聯合國人權事務高級專員辦事處(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights,)5日在Twitter表示,他們敦促警方釋放任何因行使言論及和平集會自由而遭拘留的人。

人權事務高級專員辦事處也稱,他們呼籲港府完全履行《公民權利和政治權利國際公約》規定的義務。

警方4日晚表示,中午至晚上11時發現有人於港島灣仔區及北角區一帶的公衆地方涉嫌破壞社會安寧,在現場共帶走涉嫌破壞社會安寧的11男12女,年齡介乎20至74歲,返回警署作進一步調查。

中國外交部駐港公署發言人4日晚稱,今日之香港,正從由亂到治走向由治及興,沿着一國兩制實踐正確軌道前進。大勢不可逆,人心不可違,奉勸少數外部干預勢力及美國等個別國家駐港機構認清形勢、改弦更張,恪守國際法和國際關係基本準則,立即停止徒勞無功的政治操弄,趁早放棄亂港遏華的痴心妄想,不得以任何形式插手香港事務和中國內政,否則必將遭到14億中國人民的迎頭痛擊。