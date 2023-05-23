2元乘車優惠｜特首下令研加強打擊濫用　或增專隊巡查及加重罰則

特首李家超今早(23日）表明，針對可能濫用2元乘車優惠，要求各相關機構在執法方面加大力量。至於特首所指的濫用，據了解是針對不合資格人士濫用優惠的問題，至於被視作另類濫用的「長車短搭」並非特首所指的打擊目標。



據悉，當局可能考慮的方向包括應用科技解決方案確認乘客／持卡人身分；或部署專門團隊以採取多一重檢查和執法行動；或實施更嚴厲罰則，以遏止欺詐性使用 2 元優惠計劃。不過，一切未有定案。



至於打擊對象為何不包括「長車短搭」？消息指長者普遍支持二元乘車優惠，計劃目的是鼓勵長者多出門，現時的問題是如何更好善用公共資源。政府去年中推出「二元乘車優惠正確使用攻略」，當局會評估成效，同時會如特首所言再研究如何加強宣傳教育。



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政界、前高官憂政府難負苛財政開支

近月先後有多名具份量政界人士對二元乘車優惠的長遠財政承擔表達關注。其中，行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀今年3月因應巴士公司申請大幅加價，撰文斥加幅「官民共憤」，她更特別點出隨著去年9月起，優惠的合資格年齡由65歲降至60歲；另一方面政府預期人口持續老化，未來10年最為急劇，推算2036年65歲及以上長者比例大增至31%。她指，隨著巴士營辦商大幅申請加價，政府未來補貼開支豈非大增？更形容補貼將如無底深潭。

另一名行會成員兼立法會議員陳健波本月初指，港鐵根據附例向濫用乘車優惠乘客只是罰款500元，對濫用人士而言只是成本，而且不常被「抽中」檢控，促政府提高相關罰款。他又指，香港人口老化，加上政府財赤嚴重，認為政府應及早正視，制止濫用及欺詐個案。

而在梁振英年代擔任運輸及房屋局局長的張炳良日前受訪時，直指前特首林鄭月娥府將計劃門檻降至60歲是太過輕率，更稱2017年離開政府時曾叮囑同事，如有政黨要求降低門檻至60歲，千萬不要答應。他同時表明關注政府長遠的財政承擔能力，指二元乘車優惠為庫房帶來很大壓力，倡考慮把二元優惠改為三元。

特首無正面回應財政壓力 聚焦打擊違規濫用

不過，李家超今日回應有關財政壓力的記者提問時，只回應稱聽到不同意見，這方面（財政壓力）政府當然會納入考慮。他反而聚焦在打擊濫用問題之上，強調現階段最重要做的是看看有沒有人濫用，因為從數字上看到有些不尋常的使用情況。

李家超表明，要求在針對可能的濫用情況，要嚴厲處理，要有具阻嚇性的打擊。他指，有關部門應該在這方面大力地做工作，要求在執法方面加大力量，並希望用宣傳的方法令大家知道應好好地用好這個制度。

去年揭發逾四千宗懷疑濫用個案

特首下令要打擊違規濫用2元乘車優惠，究竟情況有多嚴重呢？根據勞工及福利局局長孫玉菡本月10日書面回覆立法會議員陳健波提問時披露，去年共有4,042宗懷疑濫用個案，當中361宗是運輸署聯同公共交通營辦商進行實地監察調查時發現，其餘為各公共交通營辦商查票時發現。

懷疑濫用個案中，約95%涉及港鐵。根據《香港鐵路附例》及港鐵《車票條件》，已付車費區域或鐵路處所內的乘客，在人員要求下，不論何時均須出示車票供檢查、查閱或查核。任何人拒合作，即視為無繳付車費，有責任繳付$500附加費。若乘客拒絕繳交附加費，可被檢控，一經法庭定罪，最高可罰款5,000元。

過去3年有37宗濫用優惠遭定罪

2020、2021及2022年，港鐵提出的檢控個案分別有11、10及2宗，同期判定罪成個案則分別有10、17及10宗。至於其他公共交通營辦商，一般會要求有關乘客補付應繳車／船費，並視乎情況將個別個案轉交警方處理。2020至2022年，有2宗由專營巴士營辦商轉交警方跟進的個案，警方的調查工作仍在進行中。

勞工及褔利局局長孫玉菡曾指運輸署一直有要求公交營辦商加強執法（馬會提供圖片)

孫玉菡當時指，為防止濫用，政府規定60至64歲人士必須申請及使用樂悠咭才可享用優惠，65歲或以上合資格長者則須於今年10月底前分階段申請樂悠咭，政府將視乎65歲或以上合資格長者申領樂悠咭的進度，於日後另行公布取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排。

孫玉菡又指為防優惠計劃被濫用，運輸署一直要求參與計劃的公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則。