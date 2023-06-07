公務員加薪｜政府諮詢各評議會意見　高評會擬倡全體劃一加4.65%

公務員事務局今日（7日）聽取各個公務員中央評議會對今年公務員加薪方案的意見。高級公務員評議會職方代表、華員會會長利葵燕考慮提反建議，全體公務員劃一加薪4.65%，相關加幅較華員會之前提出的5.1%略低。



利葵燕稱考慮反建議政府今年全體公務員劃一加薪4.65%。（資料圖片）

行政會議昨日通過今年公務員薪酬調整建議方案，中、低層劃一加4.65%，首長級及高層加2.87%。按慣例，當局要就建議方案諮詢各個公務員評議會意見，之後把員方意見一併再提交行會作終極決定。

利葵燕指出，公務員目前缺少約1萬7千至1萬8千人手，政府的薪酬支出減少，加上不少公務員要兩個人做三個人的工作，為維持士氣及高質素服務，原先提出要求加薪5.1%，考慮社會和諧及財赤情況下，現時提出劃一加幅4.65%，認為加幅是政府可負擔的，得出來的效果將較付出的多很多倍。

利葵燕形容公務員在疫情下與政府共苦，復蘇時希望與政府同甘，一起拼經濟及應對深層次問題，商界亦理解需要維持競爭力與足夠人手，以及維持高質素服務，當局應該趁公務員薪酬調整來激勵士氣，凝聚公務員人心及維持高質素服務。

她又說，政府財赤並非一、兩年可消減，需要時間慢慢消化，但公務員加薪幅度卻追不上累計通脹，加薪只是過去的滯後數字，追不上通脹步伐，在維持高量、高質服務下，劃一加幅4.65%可激勵公務員拼搏，希望政府重新考慮。