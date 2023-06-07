港珠澳大橋使用率通關後大升　議員促增加港車北上名額

自本年初香港與內地恢復通關後，香港已全面復常，而港珠澳大橋的使用率大增，帶動粵港澳三地的互動。運輸及物流局局長林世雄在立法會上指，港珠澳大橋5月的每日平均相向車流量達到5,300多架次，大約是疫情前的130%。



新民黨立法會議員何敬康提出議案，發揮港珠澳大橋最大效益，促進粵港澳聯動發展，獲多名立法會議員支持。



港珠澳大橋在2018年10月24日通車。（資料圖片／林若勤攝）

立法會議員陳健波指香港先後經社運和疫情，未能發揮應有的效應，研究數年的港車北上計劃終於落實，亦大受歡迎，第一輪有1.7萬個申請，但只有1,600人中簽，長遠必須增加名額。他指，澳車北上比港車北上先行一步，澳門名額已增加至每日2,000個，香港的人口比例至少要提升至數千個。

購買汽車保險繁鎖 倡網上平台簡化

立法會議員陳凱欣提到大橋有很大發展空間，7月實施的港車北上等便利措施，又認為除金巴外，政府應該研究進一步發展經大橋各地市區的跨境巴士、商務七人車和的士等服務，加大配額提升三地市民出入的便利性。針對使用者，她提到香港車主和司機在使用前大橋前，需購買汽車保險等繁鎖手續或多或少減少三地車主或司機使用大橋的意欲，建議港車北上計劃開展順利後，建立適用於三地的網上平台以簡化手續，相信現今科技幫助之下，智慧出行不是困難事，只要三地能加強合作，能解決有關問題。

何俊賢關注大橋塞車 難實現1小時生活圈

民建聯立法會議員何俊賢指，港珠澳大橋關口塞車問題值得關注，大橋1月1日至6月6日統計數字31多萬架次，當中10萬架次集中在5月，大橋關口塞車難以實現1小時生活圈。他又提議降低港珠澳大橋的橋費，以增加使用大橋的吸引力。

新民黨立法會議員黎棟國指電動車符合港車北上安排，既然香港已訂實現碳中和的五大目標，相信在可見的將來香港電動車比例有增無減，但同時留意到政府相關配套未完善。他續指，現時大橋的設有一個停車場有733個泊車位，電動車充電泊車位同和泊車位比例為1%，遠低於大部份其他設有電動充電器泊車的同類停車場，擔心駕車者電動車的電量不足以行使大橋，建議政府未雨綢繆，考慮及早在香港口岸增設有關充電設備。