2元乘車優惠｜讓數字說話　「長車短搭」成庫房「無底深潭」？

「二元乘車優惠」被指會成政府財政「無底深潭」，亦有人歸咎於「長車短搭」導致政府補貼金額大增。立法會昨日（7日）討論「二元乘車優惠」，政府給出了不同交通工具的補貼開支表，整體補貼增幅勁升1.2倍，各界嘩然。



但政府對交通工具的補貼數字應怎樣理解？若果把《財政預算案》的數據一併對比，又會有甚麼發現？長者「長車短搭」又是否補貼勁升的最重要原因？



2022年2月，2元乘車優惠推至60至64歲市民。（資料圖片/張浩維攝）

2022年2月27日起，「二元乘車優惠」擴展至60至64歲人士，即是說2021至22財政年度的相關開支，只計及65歲以上人士，2022至23財政年度則包含60至64歲人士。隨着受惠年齡層擴闊，政府也預計每日平均使用人次會逐步增加。

2023至24年度《財政預算案》列出「二元乘車優惠」的平均每日使用人次。

按2023至24年度《財政預算案》運輸署的開支分析，「二元乘車優惠」平均每日長者使用人次，2021至2022年度計為124.7萬人次，2022至23年度為195萬人次，增長56.38%。合資格殘疾人士則由15.9萬人次減至14.6萬人次，下跌8.18%。

受惠長者人數增長不足六成，但近兩年的「二元乘車優惠」預算撥款的增幅卻高得令人意外。以2023至24年度《財政預算案》為準，2022至23年度原來預算為63.98億元，較2021至22年度的實際開支16.31億元飆升2.92倍。

2023至24年度《財政預算案》列出「二元乘車優惠」的開支預算。

預算大增，當時政府解釋主因正是加強防止濫用措施、落實優化措施，及跟進逐步強制使用「樂悠咭」的準備工作，另外運作開支和添置復康巴士的開支亦有增加。

政府預算寬鬆 勞福局：為免再向財委會申請撥款

前任勞工及福利局局長羅致光在2022年4月17日的局長網誌提到，疫情下，2022至23年度的預算數字難以作準，政府只能作出一個較為寬鬆的估算，以免實際使用數字偏高時，要到立法會財委會申請撥款。結果，最新預算案顯示，計劃在該年度的開支修訂預算降至約33.67億元，較核准預算的逾60億元，少47.4%。

至於2023至24年度，政府繼續採用一個較高預算的70.59億元，較2022至23年度修訂預算33.67億元大升近1.1倍，也較同年度的原預算上升10.3%。政府的解釋是要向公共交通工具營辦商發還補貼，但當局未有交代細節以供分析。

羅致光表示，二元乘車優惠的預算較為寬鬆，是因為不希望再次向立法會財委會申請撥款。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

過去五年，政府用於2元乘車優惠的補貼金額。（政府文件）

開支增長幅度遠高於人次增長幅度

回到受惠人次和補貼的比較，開支增幅遠高於使用人次的增幅，政府給出了不同交通工具的補貼開支表，2022-23年度開支逾30億，較前一年度勁升1.2倍，但公帑又是否真的如某些人所指是制度遭「濫用」所致？

優惠擴及至60至64歲人士後，平均每日人次增長56.38%。羅致光在2022年4月17日的同一個局長網誌亦解釋過，指65歲以上人士平均每日乘搭0.85程公共交通工具，而60至64歲人口有約60萬，當中47%人士有工作，社交活動亦較為活躍，因此假設60至64歲人士平均每日乘搭次數是65歲以上人士的兩至三倍。若以年齡分布，60至64歲人士佔「二元乘車優惠」補貼約64.3%，65歲以上人士則佔35.7%。

60至64歲人士仍在工作 每日上下班兩程積少成多

開支增幅高於人次增幅，代表政府需要補貼每一程的金額增加。一般來說，長途車、過海車的車費會較貴，由此推論60至64歲群組較多搭長途車。然而，有關數字並未能讓人簡單地推論出有人「濫用」優惠「長車短搭」，因為60至64歲人士可能是在距住所較遠的地點上班，甚至要搭過海長途巴士上班，車資也自然較高，每日來回、一周上班5日已有10程，累積之下補貼金額自然較以退休人士為主的65歲以上組別為多。

60至64歲人士部份仍有工作，與65歲或以上人士的出行方式有頗大分別。（資料圖片/張浩維攝）

巴士多「長車短搭」 但補貼增幅不及港鐵

另一角度看，從政府向立法會提交的數據分析，按現時公共交通工具的收費方式，會出現「長車短搭」的以巴士為主，而巴士的補貼由2021至22年度的5.76億元，增至2022至23年度的11.88億元，增加6.12億元，增幅為1.06倍。

至於沒「長車短搭」問題的港鐵，補貼金額由2021至22年度的3.69億元增至22至23年度的11.66億元，增幅為2.16倍，較巴士的1.06倍增幅為大。

巴士的補貼額增加6.12億元，與整項津貼的增加金額16.84億元相比，佔大約36%，當中還要計及受惠人數大增所帶來的補貼自然增長。顯而易見，「長車短搭」難以成為補貼增加的主因，充其量只能說是潛在原因之一。

2元乘車優惠之中，港鐵的補貼達11.66億元，是各項交通工具之中最多，增長亦達到2.2倍。（資料圖片）

張欣宇：「長車短搭」未必帶來嚴重影響

立法會議員張欣宇稱，其實二元乘車優惠的補貼額攤分不同交通工具後，可見到各公共交通的客量比例仍差不多，如果「長車短搭」問題嚴重，巴士乘客量應不合理地高，故「長車短搭」整體未必真的帶來嚴重影響。他指出按現時觀察，亦未見長途巴士「長車短搭」嚴重到讓其餘市民無法上車的情況。

對於有人提出為樂悠咭設車程限制，張指政策原意不想限制使用者，如淪為「月票」就與政策原意不一。