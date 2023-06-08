2元乘車優惠｜莊太量倡改作兩折乘車　「長車短搭」設次數上限

2元乘車優惠龐大開支、違規使用及濫用問題惹關注。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量今日（8日）在電台節目表示，當局將乘車優惠由65歲降至60歲，令受惠人數增加近一倍，當中不少人仍是上班，並非政策原來鼓勵退休人士出行的目標，而現時開支翻倍至近31億元，但政府面對數百億元財赤，難以填補相關開支。他建議，當局將優惠「封頂」或與實際車資掛鉤等，減少長車短搭造成的補貼。



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中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量。（資料圖片／盧翊銘攝）

優惠無設封頂機制 市民欠誘因為政府「慳錢」

中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量早上在港台節目《千禧年代》表示，當局將乘車優惠年齡由65歲降至60歲，已增加近一倍合資格人士，但優惠卻無設「封頂」機制，不論公共交通營運商將車費加幅為何，受惠市民仍只需支付2元，大部份車費由政府補貼，故市民無誘因為政府「慳錢」。

政府財赤難補貼近31億開支 莊太量：有必要睇緊啲

他認為，2022/23年度的2元乘車優惠開支倍增去30.8億元，惟政府正面對數百億財赤，需要有大筆稅收才可填補相關開支，認為當局有必要「睇緊啲」。

他建議政府就「長車短搭」設上限、推出兩折乘車優惠等、要求巴士實施按車程收費，或參考英國倫敦和新加坡，在不同時段設立不同折扣，包括在非繁忙時間才有2元乘車優惠，以便將其乘車時間與上班族重疊。

過去五年，政府用於2元乘車優惠的補貼金額。（政府文件）

立法會議員謝偉銓表示，當局將2元乘車優惠降至60歲，惟與退休年齡仍相差5年，而數字亦反映港鐵補貼的升幅較大，相信與不少新增的受惠人士仍要出門上班有關。

他又指，劃一收費下便會出現「長車短搭」的問題，令政府對巴士和小巴等的補貼增加，建議當局改以按車程收費，以減少相關補貼開支，亦應以大數據統計短途車的需求，增加需求大的短途車的班次。

謝偉銓贊成重罰違規使用惠人士

運輸署本月內展開執法行動，而港鐵亦會將逃票及違規使用車費優惠的罰款倍增至1,000元，謝偉銓認為，當局應再加大力度，並全天候執法，包括嘗試「放蛇」，以增加阻嚇性，「若果罰款重啲，你唔可以派啲人喺度睇住咁多（港鐵站），咁就抽查，啲人都會擔心......正如違例泊車一樣，你『牛肉乾』價錢貴啲，大家就唔搏，你平嘅時候大家咪搏。」

另一立法會議員狄志遠表示，不少濫用優惠乘車優惠的人都是「貪小便宜」，若增加罰則並定期有高姿態執法行動，便有足夠阻嚇性打擊有關情況，他續指，不少長者不了解「長車短搭」對政府構成的財政負擔，相信增加宣傳、教育，便可減少相關情況，「下下罰或者警告啲長者或者殘疾人士，反而會嚇怕咗佢用呢個優惠。」