申禁播《願榮光》｜鄧炳強指危害國安　禁令內容待法庭頒令後定斷

律政司早入稟高院申請禁制令，禁止公眾以任何方式傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，案件下周一（12日）開庭。保安局局長鄧炳強今日（10日）在電台節目表示，相關歌曲歌詞含有法律裁定煽動口號，且多次發生誤當成國歌事件，反映歌曲有危害國家安全情況，但目前法例未必能百分百處理相關情況，故需申請禁制令。他又稱，不能籠統理解何謂傳播該歌曲，要視乎前文後理及是否有犯法意圖等。



對於今年六四，警方在北角、銅鑼灣一帶帶走20多人，鄧炳強指特別日子總有人死心不息，走出來危害公共秩序及國家安全，又稱如警方當日不處理，可能出現很多騎劫的人，警方須避免造成大規模事件。



2023年6月4日，多名警員在銅鑼灣一帶戒備。（資料圖片/梁鵬威攝）

律政司早前入稟高等法院，申請禁制令及臨時禁制令，禁止4項與歌曲《願榮光歸香港》有關的非法行為。鄧炳強今日在電台節目表示，現時法例未必能百分百處理到該歌曲帶出來的問題，因此用禁制令是合適方法，至於禁制令具體涉及甚麼情況，要待禁制令實際發出後才可定斷。

鄧炳強指不能籠統評論何種情況是犯法，要視乎事件的前文後理，包括是否有意圖犯法及有沒有做犯法行為。

保安局局長鄧炳強今日（15日）公布，本港今年首季錄20584宗罪案，較去年同期大增48%。（張浩維攝）

警方六四帶走20多人 鄧炳強：特別日子總有人死心不息

此外，被問及紀念六四是否違法，鄧指法例很清楚，總有人「打擦邊球」、「搞軟對抗」，籲市民不要跌入陷阱，又反問：為何要做出犯法與不犯法之間的事情？

他表示，有人在特別敏感日子死心不息做一些行徑，重申政府要維護公眾秩序及國家安全，如不處理就有機會被人騎劫。他又指，不能夠單看對方是否持有蠟燭及在那裡出現，強調當局的執法標準很清晰，任何人都不會享有特權。

對於《基本法》23條的立法情況，他指法例要切實可行，需應對未來風險，又稱本次要做好解說工作，必須有公眾諮詢。