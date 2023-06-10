首個室內大型超馬接力賽開跑　鄭泳舜指望喚起市民對身心健康關注

全港首個室內大型超馬接力賽今明（10日及11日）在九龍灣舉行，參賽者除一眾運動精英和企業機構等外，亦有立法會議員，合共逾 500 位跑手。



熱愛運動的民建聯立法會議員鄭泳舜指，近日社會發生連串慘劇，希望籍活動一方面做慈善，一方面喚起市民對身心健康的關注，以及傳遞正能量。



鄭泳舜完成賽事後指自己喜歡跑步，一直按工作行程安排時間跑步，今日參與的100公里賽事，每組參與者來自不同範疇，包括平等機會委員會主席朱敏健等人，希望可以做到「全民參與」。

同樣是跑友的經民聯立法會議員陸瀚民指，近年跑山多過跑路，對今日賽事感覺輕鬆，有一大班朋友跑感覺不錯。對於近日社會發生連串慘劇，陸瀚民指政府投放的資源包括健康支援等不少，但如何精準分配資源值得討論。

開跑禮於今早九時舉行，由啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成主持鳴槍儀式，為活動揭開序幕。他致辭時表示，今次是全港首個用跑步機進行的室內大型跑步活動，旨在讓不同年齡和背景的市民、運動精英及企業等一同參與運動，身體力行推廣運動普及，同時為慈善出力，支持社區體有項目發展，別具意義。