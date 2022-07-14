政府擬強制踩單車戴頭盔　鄭泳舜撐修例　倡涵蓋所有年紀及單車徑

運輸及物流局日前向立法會提交文件，建議修例強制所有騎單車、三輪車和多輪車人士及乘客，必須佩戴頭盔，而且頭盔須符合一定規格，違者可被罰款2,000元，目標於2023年內，向立法會提交相關法例修訂建議。民建聯立法會議員鄭泳舜今早（14日）於電台節目表示，認同有關修例建議，近年單車意外不斷上升，佩戴頭盔可減少傷亡，而且假日單車徑經常人滿為患，認為修例應涵蓋所有年紀及單車徑。



運輸局早前向立法會提交文件指，自2020年起，涉及單車的意外數字有上升趨勢，其中死亡及重傷人數升幅更顯著。文件指，警務處曾就2020年涉及單車的死亡及嚴重交通意外作專題研究，該年有446名死亡及重傷人士，當中近九成受傷人士都沒有佩戴單車頭盔，其意外成因主要是單車失控。

涉及單車的傷亡數字（立法會網頁）

鄭泳舜指不少國家有相關法例：車速快慢跌落地都有危險

鄭泳舜於港台節目《千禧年代》表示，隨着單車徑增加、愈來愈多喜歡踩單車，又有外賣員以單車送貨，可見單車意外增加，大眾安全意識未必足夠，故原則上歡迎修例。他續指，據其觀察，外賣員普遍不戴頭盔，單車徑上亦甚少見，但不論快慢，跌落地時都可能傷及頭部，外國不少地區都有設相關法例。

新加坡亦有相關限制，但並非一刀切要求佩戴，例如單車徑可豁免，並會視乎車速。鄭泳舜認為，香港假日單車徑日滿為患，要求佩戴都合適；而車速則難以量度。他又指，現時單車舖一般有出租頭盔，而且頭盔有平有貴，可能數十元至百多元都可購買合符規格的頭盔，認為法例應包括所有年齡，而且單車徑亦適用。