告別劏房｜民建聯晤黃偉綸何永賢　促率先取締劣質劏房

民建聯主席李慧琼、立法會議員鄭泳舜及陳學鋒今日（6月14日）與財政司副司長黃偉綸及房屋局局長何永賢會晤，就改善基層住屋事宜，以及如何逐步落實「告別劏房」提出民建聯的建議。民建聯提出必須率先取締劣質劏房，並制定搬遷計劃，讓受影響住戶不會無家可歸。另一方面建議須同時研究實施劏房登記或發牌制，朝著公屋、過渡性房屋及簡約公屋落成量理想下，當局須制定「告別劏房」時間表。



民建聯「告別劏房行動」在今年2月提出「告別劏房2.0」倡議，其後已向當局提交建議倡議書。民建聯3位立法會議員今日與當局會晤，李慧琼重申對居於劏房及其他惡劣居所住戶，所面對的處境表示憂慮。她肯定新一屆政府在增建房屋方面的努力，並期望特首在10月的施政報告，對進一步處理劏房的工作有所回應。

促界定劣質劏房並於5年內逐步取締

「告別劏房行動」召集人鄭泳舜簡述民建聯的倡議。他稱未來將有2萬個過渡性房屋及3萬個簡約公屋單位陸續建成，再配合當局提速、提效及提量供應傳統公屋，當局應有足夠的「底氣」，適時提出「告別劏房」的路線圖及時間表。而界定劣質劏房並於5年內逐步取締，亦是首要工作。他指當局按現有法例為劏房登記進度緩慢，他認為當局可同步研究實施修例，實施劏房登記或發牌制度。

陳學鋒補充指，雖然社會及政府投入大量資源興建過渡性房屋及簡約公屋，但若政府不約制及減少劣質劏房的數量，最終亦難以打破基層住戶「越住越差、越住越貴」的困局。財政司副司長黃偉綸及房屋局局長何永賢聽取了我們的倡議，並表示會積極考慮倡議書的建議。

發展局擬修例打擊劏房業主濫收水費

另一方面，發展局今日回覆鄭泳舜提出的立法會書面質詢，指正準備修訂《水務設施條例》及相關規例，加強署方搜證權力及增加罰則，以應對劏房業主濫收水費情況。鄭泳舜稱支持政府推出打擊業主濫收水費的進一步措施，並建議當局可考慮引入累進性罰款，以加強阻嚇作用。