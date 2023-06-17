過勞死︱工聯會調查：85%受訪工友屬過勞　倡研下班後「離線權」

本港2015至2020年每年有近百宗涉懷疑過勞猝死個案，工聯會今日（17日）發表調查顯示，近八成半受訪者屬「過勞」，有逾三成人出現記憶力及專注力下降。調查同時發現，而近七成受訪者需要加班，有7.3%受訪者每周工作70小時以上。對於現時香港法例未為過勞作定義，僱員因工作過勞猝死，也難獲法定賠償，工聯會應盡快將「過勞死」立法納入保障範圍，以及促政府研究下班後「離線權」，保障僱員享真正假期。



7.3%受訪者工作每週約70小時以上

工聯會由本月1日至10日進行問卷調查。結果顯示，748位受訪者中有逾半受訪者每週工作多於45小時，更有7.3%受訪者工作每週約70小時以上。惟國際勞工組織（ILO）建議，每週工作時數應為40小時。

工聯會立法會議員郭偉强指，有近八成半受訪者已「過勞」，更有逾三成出現記憶力及專注力下降，惟現時難以將「過勞死」作為工傷賠償追討。郭偉强呼籲政府應盡快將「過勞死」立法納入保障範圍，並就工作期間猝死的個案進行調查。

逾六成受訪者下班後須回覆上司短訊及處理工作

另外，調查顯示有逾七成受訪者需要加班，而逾六成受訪者亦要於下班時間後回覆上司短訊及處理工作。然而有近四成受訪者即使超時工作亦沒有任何補償。

根據世界衛生組織及國際勞工組織的調查指，以1日工作8小時的情況下，若1個月加班約65小時，會提高引發腦部或心臟疾病的機率。工聯職安健協會副主席葉偉明則指，許多工友均有中央肥胖，加上工時長及工作壓力等因素，更容易引發疾病。

郭偉强強調打工仔議價能力差，只能「硬食」老闆加班要求，故促請政府盡快制定「標準工時」，避免無償加班，以及促政府研究下班後「離線權」，保障僱員享真正「假期」。