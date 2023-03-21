職場開心指數｜調查揭評分偏低　薪酬是關鍵　4成受訪者自評過勞

和富社會企業「香港開心D」去年以網上調查方式研究香港人的職場開心指數、工作狀況指標等，結果發現香港人的職場開心指數在10分滿分當中僅達5.15分，40.5%港人表示工作有「過勞」情況，31.5%在職人士更指出因工作導致工作生活失衡。



有四成受訪者考慮到工作量和工作表現後，認為自己所獲的薪酬不恰當，有62%香港人視工作僅是一個賺取金錢的途徑，反映如果工作與金錢分割，工作對過半港人來說並沒有什麼中心意義。



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「香港開心D」於2022年12月13日至28日期間以網上調查的方式，收集了1,527份有效問卷，以量度香港人職場開心指數、工作狀況指標、工作價值觀等，並收集了港人對工作安排和文化的期望，以找出影響職場開心感和工作效率的因素。

港人職場開心指數10分滿分僅達5.15分

研究結果發現，香港人的職場開心指數在10分滿分當中僅達5.15分，而在職人口的個人快樂指數亦比一般人口亦較整體個人平均快樂指數明顯低分和不開心，分數分別為5.62及6.59分。有40.5%港人則表示工作有出現「過勞」情況，31.5%在職人士更指出因工作導致工作生活失衡。

四成受訪者認為自己所獲的薪酬不恰當

受訪者認為，最影響在職人士的職場快樂感是自評薪酬恰當度，即受薪者考慮到自己的工作量和工作表現後，對所獲的薪酬感到有多恰當，有四成受訪者考慮到工作量和工作表現後，認為自己所獲的薪酬不恰當，實際收入反而與職場快樂感沒有直接關係。

62%人視工作只是賺取金錢的途徑

另外，有62%香港人視「工作是一個賺取金錢的途徑，僅此而已」，反映如果工作與金錢分割，工作對過半港人來說並沒有什麼中心意義。

在職人士當中，他們最希望工作間有公平和尊重的工作文化，研究發現良好的職場文化是職場開心指數和工作效率的重要決定因素。研究委員會會員及香港教育大學心理學系助理教授何振業指出，「良好的工作文化不但可以提升職場開心感，亦可以對提升工作效率。」而公司亦可以透過提倡良好工作文化，提高員工的發言權和代表性，為員工設計工作技能更匹配的工作內容，以及給予員工更多的自主權來幫助員工更投入工作和培養員工對機構的歸屬感。

「香港開心D」建議，企業不應只顧搶人才，亦要顧及留人才，管理層可定期進行工作表現評核去與同事討論薪酬恰當度問題，而企業亦可以以人為本的管理去鼓勵工作投入度，多鼓勵企業多尊重和聆聽同事的想法和評論。