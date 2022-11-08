港人身心俱疲工作過勞壓力大　調查：33%人明年擬轉工掀大辭職潮

「身心俱疲」這詞可能不少人都曾經講過，一項關於健康指數調查得出的數據正反應港人這狀況。

調查發現，97%受訪港人曾經歷過工作過勞，同時有87%感到壓力過大，當中有四成壓力來自「對未來的不定」。調查又問及職場情況，過去一年有37%受訪者曾經轉工，明年亦有33%打工仔打算轉工。調查機構預計辭職潮將會持續，壓力和工作過勞影響港人身心健康，建議僱主提供精神健康方面的支援。



港人身心健康情況令人關注。（資料圖片／張浩維攝）

保險公司信諾的2022「360°全球健康指數」調查，於今年5月在網上訪問超過11,900名來自澳洲、中國內地、香港、印度、日本、沙地阿拉伯、新加坡、英國及美國等15個國家或地區的受訪者。其中香港佔1000人。調查內容涉及家庭、財政、身體、社會及工作。

87%港人感壓力過大 四成壓力因對未來的不確定

87%受訪人士感到壓力過大，當中19%受訪者自認無法應付該等壓力，結果為亞太區內最高，在全球15個市場中排行第三。港人主要壓力，源自對未來的不確定（40%），超過三分之一（34%）的受訪者擔心自己的財務狀況，22%認為工作量過於繁重是造成壓力的主要原因。

97%港人曾經工作過勞 47%影響睡眠

絕大部分香港人曾經歷過工作過勞（97%），39% 的受訪者表示自己於調查進行期間感到更疲累或精疲力盡，27%感覺更無助、挫敗或受到束縛。

調查指出，壓力和工作過勞，深深影響香港人的身心健康。47%受壓受訪者表示睡眠受影響，35%無法集中注意力和專注工作，亦有受訪者感到抑鬱（30%）和容易情緒波動（31%）。

香港身心健康指數連續第三年於亞太地區位列榜末。（資料圖片）

香港身心健康指數 連續三年亞太區包尾

調查機構分析香港的身心健康指數，今年錄得指數為56.1，較上年（2021）下跌0.6，連續第三年於亞太地區位列榜末，顯示出城市整體身心健康狀況受壓。亞太地區的指數為63.6（跌0.3），香港的指數低於亞太地區7.5。亞太地區排首位是印度的72.1（跌1.5）、第二是中國內地的66.6（升0.5）、第三是新加坡59.8（升0.6），連香港的四個排名跟上年一樣。

33%打算明年轉工 香港面臨「大辭職潮」

調查問到受訪者工作方面，37%的僱員過去一年曾更換工作，更多辭職決定由僱員自發（27%），逾半受訪者（51%）表示自己比起兩年前會花更多時間重新評估生活優次。33%的人打算在明年轉換工作。

調查機構表示，辭職潮預計將會持續，香港與其他受訪市場同步面臨「大辭職潮」。

在選擇理想僱主時，超過一半受訪者（59%）期待健康和身體檢查的保障範圍得以增強，44%希望能為配偶或伴侶提供保障，23%想享有精神健康諮詢服務和支援。這反映港人期望工作時間和地點能夠相對彈性，同時重視公司能否提供全面的醫療和人壽保險，以保障自己的身心健康。

調查機構建議僱主改善僱員福利計劃。（資料圖片）

促僱主提供精神健康支援 改善僱員福利計劃

信諾香港行政總裁施柏賢表示，這次調查反映香港的精神健康問題正在蔓延，當中壓力和工作過勞方面的問題尤甚，僱主需要在工作場所、甚至社區層面上，提供精神健康方面的支援。

對於僱員有意轉換工作的趨勢，他認為，僱主可以透過改善僱員福利計劃來提升「員工價值主張」，藉以吸引和留住人才。