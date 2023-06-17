甯漢豪形容九龍東有資格稱作CBD2　創科及文化中心將成為發展主題

國家「十四五」規劃中明確香港「八大中心」新定位，當中包括國際創新科技中心及中外文化藝術交流中心。發展局局長甯漢豪今日（17日）出席一場關於九龍東發展前景的研討會時致辭指，會選擇國際創新科技中心和中外文化交流中心作為九龍東發展主題。



甯漢豪在「九龍東發展前景」研討會指，九龍東的商業樓面可以配合創科產業，區內活化的工廈可用新興創科產業特別初創企業，提供可負擔的空間。

她又指時常聽到區內工廈有不少街頭文化藝術家，認為九龍東有一定的藝術基根，亦聽到有批評指活化工廈趕絕藝術家，但由於區內工廈未曾整合業權，相信不會在短時間內改裝重建，認為仍有空間予藝術家進住。

商業總樓面面積過去十年增加九成 甯漢豪：九龍東已起重大變化

甯漢豪認為，隨著起動九龍東計劃和啟動發展區的落實，九龍東已經起重大的變化，絕對有資格稱上第二個核心商業區。

她指，九龍東的商業總樓面面積在過去十年，增加九成，現時已超過320萬平方米，如果把正興建或已獲准興建的項目，就會達400萬平方米，接近中環核心商業區。活化工廈計劃第一輪申請中，九龍東的批准佔所有批准的45%，第二輪計劃中更佔65%，可見區內持續發展。

九龍東立法會議員鄧家彪指，研討會由發展局起動九龍東辦事處、香港觀塘工商業聯合會及鄧家彪立法會議員辦事處，聯合舉辦，官商民力量凝心聚力，同為九龍東的發展潛力及需求集思廣益，為九龍東注入新動能。