巴士加價｜新票價6.18父親節生效　大部份市民需多付$0.5至$1

行政會議上月批准5個專營巴士公司加價，加幅介乎3.9%至7%不等。運輸署提醒市民，巴士加價新收費將於星期日（18日）生效，各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。運輸及物流局早前稱，專營巴士加價後，約九成乘客額外多付0.5元車資、幾乎所有人只多付1元。



▼5月30日 行政會議批准五間專營巴士公司加價▼



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運輸署提醒市民，龍運、城巴機場線、嶼巴、新巴城巴及九巴五間專營巴士公司，其巴士路線下周日（18日）起調整票價。巴士公司陸續在各巴士站、巴士總站及公共運輸交匯處張貼通告，通知乘客票價調整。市民亦可瀏覽運輸署網頁或各巴士公司網頁查閱個別巴士路線的新票價。

九巴於凌晨起收新票價

九巴亦表示，新票價會在6月18日零晨2時30分起生效，新票價資料已上載至九巴及龍運網頁及手機應用程式App1933，乘客可於新收費表的頁面輸入個別路線，查詢各路線調整票價後的全程及分段收費。九巴月票將在9月17日由現時780元，加價20元至800元，未來三個月會維持不變。

▼九巴及龍運大部份路線新票價表▼



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▼城巴機場線、新巴及城巴（專營權一）新票價表▼



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▼嶼巴新票價表▼

