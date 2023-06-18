Baby-Clan｜沙田區會主席偕20苦主報案　怒斥：呃尿片錢冇陰公！

親子用品網店「Baby-Clan」被爆出「尿片期貨之亂」，多名家長控訴無法依時憑套票換領尿片。沙田區議會主席麥潤培今日（18日）連同約20位苦主前往馬鞍山警署遞交求助信及報案。



麥潤培坦言，雖然是次行動未必能成功追討欠款，但都要為一口氣，透露將聯同家長成立網絡安全關注組；有苦主怒斥該網企「尿片錢都呃真係冇陰公！」



沙田區議會主席麥潤培指，這次前來警署雖然未必能追討欠款，但都要為一口氣，令壞人繩之以法。他續指，未來將與家長們成立網絡安全關注組，透過市民之間互相合作，揭發懷疑騙案網站，並會與不同政府部門緊密溝通。

育有2女的苦主Susan，自三年前便透過網店「Baby-Clan」購買套票換取尿片。去年十月開始，網店開始以不同理由要求家長「課金」，例如聲稱家長是特選客戶，或未來將舉行「BB嘉年華」等，繼而吸引家長購買套票，Susan直言：「幫襯咗兩、三年，都對佢有少少信任」。

直至今年2月，「Baby-Clan」以疫後通關為由加價，其後更指「供應商未能配合」而未能如期交貨，該網店最終於今年5月結業。Susan手持的套票金額涉約10,000元，她怒斥「知道自己（該店）可能做唔住，但依然Cap（騙）我哋家長嘅錢去走佬」，直言「尿片錢都呃真係冇陰公」。

「Baby-Clan」在網上以套票等預售形式售賣尿票，但海關自3月起接獲逾200宗投訴，指該網店於買家付款後無送貨，或不安排退款，涉及款項23萬元，最大金額一宗個案涉及300張套票共1.8萬元。