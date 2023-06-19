民青局：性小眾平權非現時方向　梁美芬：一夫一妻係優良文化

聯合國消除對婦女歧視委員會上月底就特區政府根據《消除對婦女一切形式歧視公約》提交的第四次報告發表審議結論，指香港同性戀、變性和跨性別婦女和女童仍面對歧視。民政及青年事務局常任秘書長林雪麗今日（19日）回應指，政府期望推動社會共融，但直言：「會唔會話真係特別去平權呢？咁呢個亦都唔係我哋暫時嘅方向同立場。」



經民聯立法會議員梁美芬表示：「一夫一妻、一男一女係我哋中華民族嗰個傳統嘅優良文化」，又斥外界常指責香港「歧視」，直言：「好傷感情」。選委界立法會議員李浩然重申，社會尊重性小眾，但強調「香港社會以男性女性結合做主體」。



聯合國消除對婦女歧視委員會指察悉香港現已有措施為同性戀、雙性戀、跨性別和雙性的婦女促進平等機會，包括在工作間對他們一視同仁。然而，委員會亦關注到，同性戀、變性和跨性別的婦女和女童在香港繼續面對交疊的歧視，特別是在接受教育、就業和獲取健康服務方面。立法會政制事務委員會今日討論聯合國消除對婦女歧視委員會的審議結論。

梁美芬直言：「佢（委員會）淨係抽出女同性戀者、變性、或者跨性別婦女，去令人有一種印象……香港喺呢方面做得好錯，係唔公平！」她強調尊重性小眾，不過她指倘國家要走向未來百年，必須要維護國家的優秀傳統文化， 而家庭價值正正是其中之一：「一夫一妻、一男一女係我哋中華民族嗰個傳統嘅優良文化。」她又促請政府「唔好下下講歧視」，認為很傷感情，建議政府拍攝相關宣傳片時重點強調共融。

民青局：唔希望見到有歧視

李浩然後來補充指，香港社會以男女結合為主體，指香港會尊重性小眾，但不會如同其他社會般宣傳性小眾風氣。

林雪麗對此表示十分認同，強調平權非目前的政策方向：「我哋主要嘅立場就係唔希望見到有歧視，希望係共融，但會唔會話真係特別去平權呢？咁呢個亦都唔係我哋暫時嘅方向同立場」

梁美芬斥抹黑警隊

另外，聯合國消除對婦女歧視委員會提到本港警方在2019年的嚴重暴力事件中，作出「基於性別的暴力行為」。梁美芬直斥：「水平太低」，強調報告抹黑香港警隊，又稱聯合國漠視部分案件的當事人已被指證為講大話，促請政府善用市民的力量，協助港府澄清不實指控。