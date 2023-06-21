黃國促訂「生活工資」維持基層生活尊嚴　孫玉菡：暫時無意

工聯會立法會議員黃國筆質詢政府會否考慮將「生活工資」，作為釐定法定最低工資水平的其中一個考慮因素，加強對基層打工仔的保障。勞工及福利局局長孫玉菡表示，當局正就最低工資進行檢討，防止出現過低工資，但表明政府暫時未有計劃在法定最低工資以外另定「生活工資」。



至於在政府擴大輸入外勞的同時，如何保障基層打工仔未來薪酬仍有上升空間？孫玉菡則稱香港整體經濟必須要持續發展「做大個餅」，才可令打工仔「攞得更加多」。



黃國在今日（21日）立法會會議上質詢當局如何改善基層家庭和打工仔收入。黃國表示，不少基層家庭和打工仔的收入長期偏低，在2002至2021年，按十等分組別劃分的家庭住户每月收入中位數和從事經濟活動的家庭住户每月收入中位數，最低四成家庭和最低兩成打工仔的收入增幅均跑輸通脹，詢問當局政府會否考慮將「生活工資」作為釐定法定最低工資水平的其中一個考慮因素。

不過，勞福局局長孫玉菡表示，政府以「精準扶貧」為政策目標，強調會透過增加房屋供應、醫療保障、十八區關愛隊、在校課後託管服務試行計劃等政策協助基層家庭改善日常生活。

至於會否更改《最低工資條例》，孫玉菡表示，最低工資制度是為了防止工資過低，並盡量減少低薪職位流失，及維持香港的經濟發展和競爭力，直言政府目前無計劃改變前述法定最低工資的政策目標，或在法定最低工資以外另訂「生活工資」。

工聯會陸頌雄重申，有不少打工仔工資追不上通脹，關注政府在擴大輸入外勞同時，如何確保有關行業本地員工工資增長。（資料圖片／夏家朗攝）

工聯會陸頌雄重申，有不少打工仔工資追不上通脹，關注政府在擴大輸入外勞同時，如何確保有關行業本地員工工資增長。孫玉菡強調，香港整體經濟必須要持續發展、「做大個餅」，才可令打工仔「攞得更加多」，強調輸入外勞是有必要，而外勞工資必須達到本地勞工工資中位數，已經有助保障本地工人。