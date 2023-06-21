北部都會區｜本年度收地200公頃　 具潛力中小企可組聯合體申批地

政府提出發展北部都會區，在新田科技城範圍中，擬以公開招標以外形式，批地予合適企業。商界立法會議員嚴剛要求政府交代將收回多少土地。發展局局長甯漢豪指，未計新田科技城、羅湖-文錦渡一帶，將收回500公頃土地，9成在北部都會區範圍，單計2023/24年度，將會收回200公頃土地。



創新科技及工業局副局長張曼莉則，有潛力中小企合組聯合體，申請政府批地於北都發展屬可行方案。



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議員促讓有潛力的中小企進駐北都

行會成員兼立法會議員廖長江建議，容許有發展價值潛力的小型企業，以聯合體方式，享有與龍頭企業相等待遇以獲港府批地；另一位議員洪雯指出，企業需要上下遊工業鏈互相依存，即需要產業集群，促局方考慮預留土地讓上下遊企業進駐。

創新科技及工業局副局長張曼莉指聯合體方式申請可行，新田科技城主要指標需要包括經濟效益、研發投入、帶動的稅收、就業培養人才數量、前沿技術。她強調，進駐的企業要帶動整個生態圈，企業上中下遊的發展要成為關鍵持份者，而整體發展都是衡量指標。

易志明促加快讓棕地作業者進駐

航運交通界立法會議員易志明指出，雖工作有先後次序，但希望物流用地更早開放，設工業大廈讓棕地作業者不需要停業。甯漢豪回覆指，相關土地於約2025年完成平整，平整土地會盡快做，及研究可否加快進度。