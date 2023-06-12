北部都會區｜今日成立北都辦　丘卓恒出任主任　年內制訂行動綱領

發展局今日（12日）宣布，成立北部都會區統籌辦事處，以統籌、倡導及推動北部都會區的發展。曾任發展局副秘書長（規劃及地政）的丘卓恒，於同日出任北部都會區統籌辦事處主任。該辦事處今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃，以及加強與相關決策局、部門的協調等工作。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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去年施政報告提及，今屆政府會全力推進北部都會區建設，並於今年成立專責發展北部都會區的部門。發展局今日宣布成立北部都會區（北都辦），政府同時宣布，丘卓恒同日出任北部都會區統籌辦事處主任。

融入國家發展大局的重要平台

發展局發言人表示，北部都會區以「國際創科新城」為主題，集優質生活、產業發展和文化休閒於一體，是驅動香港再創高峰的新引擎，亦是促進香港與大灣區高質量經濟合作，融入國家發展大局的重要平台。

北部都會區計劃是涵蓋土地發展、房屋供應、交通基建建設、生態保育、產業發展，以及政府及社區設施等領域，規模巨大，政府多個政策局和部門均會參與，北都辦將承擔整體統籌和推動的工作。

「北都辦」今年內將制訂和公布北部都會區行動綱領和具體計劃。其日常主要職務包括︰



●就推展北部都會區計劃擔當整體倡導及統籌角色；

●制訂創新的規劃及土地政策與執行安排，以推動及支援新產業策略；

●加強與相關決策局／部門的協調工作，以適時在北部都會區推展房屋、交通及其他基建設施、生態保育、不同界別的產業發展，以及政府／公共設施建設等，以達至全面整體的發展；

●就北部都會區的發展方針和優次向高層團隊提供策略性建議，以及為行政長官主持的北部都會區督導委員會及財政司司長主持的北部都會區諮詢委員會提供秘書處支援；

●與內地機構緊密和定期聯繫，加強合作，務求充分利用北部都會區與大灣區產生的協同效應和帶來的機遇，並更好地融入國家發展大局；以及

●就北部都會區的發展推動公眾參與及加強與持份者溝通。



丘卓恒於2023年6月12日出任北部都會區統籌辦事處主任。（政府新聞處）

公務員事務局局長楊何蓓茵就丘卓恒出任「北都辦」主任的任命，表示對方為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。我有信心他能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

丘卓恒曾任特首辦助理處長應對傳媒

丘卓恒1997年7月加入政務職系後，於2022年4月晉升為首長級乙一級（D4）政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括民政事務總署、前民政事務局、前環境運輸及工務局、房屋署、行政長官辦公室（曾蔭權年代）及保安局。他於2016年3月至2018年12月出任保安局副秘書長，於2018年12月至2023年2月出任發展局副秘書長（規劃及地政），並從今年2月起出任北部都會區籌備辦公室主任。