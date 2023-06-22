李家超：上任一年工作意義重大　好的政策不應有時限

撰文：蕭通
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特首李家超6月21日受訪時稱，就任特首一年後認為工作繁重，不能怠慢，且工作意義重大，必須積極和謹慎。 他又稱，如果一個政策能解決香港的問題，就不應該有時限，就應該延續。他指出，施政報告制定的政策措施，目標是起碼五年，完成指標也以五年為標準。

要追時間不能怠慢　決策要考慮風險

李家超接受《中通社》專訪時稱， 這一年的工作繁重，三年疫情以及過去因「黑暴」和立法會癱瘓施政等，浪費了很多時間，因此要追時間，不能怠慢。 由於每個決定都可能影響700多萬的香港市民，所以要周全考慮，做決定要謹慎。他以施政報告提出引入「紅隊」概念為例，做決策時從不同風險角度考慮，把負面影響壓到最低，或提供一些補償措施，處理這些問題。 此外，他認為多聽意見很重要，確保考慮到所有角度。

以習近平講話為施政藍圖　落實「四點希望」

李家超又表示，在去年7月1日國家主席習近平訪港，並在特區政府新班子就職典禮上提出「四點希望」及「四個必須」後，其施政報告就以習近平講話作為施政藍圖，落實「四點希望」，還加上青年工作。對於習近平要求香港做的，李家超都非常認同和支持，都是未來香港要努力的方向。因此施政報告制定的措施，目標起碼是五年，完成的指標，也是以五年作為標準。

土地房屋問題多　五年不能完全解決

李家超稱，「四點希望」中有短中長的措施，處理不同問題。長期方面，例如土地房屋，五年也不能完全解決，畢竟土地房屋所累積的問題多，每年有新問題出現，有瓶頸要解決。施政報告中制定了不同發展藍圖，例如青年發展、基層醫療發展、科技創新發展和稍後將會公布的文化發展藍圖，這些屬於長遠目標。

政策執行期間可修正　不受政府任期規限

李家超也強調政策延續的重要性，認為如果一個政策能解決香港的問題，就不應該有時限；只要正確，這個政策就應該延續。政策正確與否，在執行期間可以修正，公眾也可以一起判斷、監督、給意見。所以好政策要延續，不應受政府任期規限。因為香港的體制是行政主導，要為香港長遠利益著想，並配合「一國兩制」的成功實踐。

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