陳茂波：上任一年見證社會復常　推動本地建設擺脫外圍難控因素

財政司司長陳茂波今日（25日）發表網誌，回顧新一屆政府上任近一年的工作成果。他指過去經歷高低起伏，也一起見證了整個社會如何擺脫疫情、步入復常，不過儘管政府推出一系列逆周期措施，香港過去的四個季度仍受外圍環境惡化和金融狀況收緊所拖累，去年第三至第四季整體經濟收縮逾4%。



他強調，難以管控外圍的情況，但本地的建設則正全力加速推動，包括增加土地供應、做大做強國際金融中心、推動國際創科中心發展等，揚言：「在持續努力、加速向前的階段，香港必定迎來更美好的明天。」



財政司司長陳茂波今日（25日）發表網誌，回顧新一屆政府上任近一年的工作成果。他指過去經歷高低起伏，也一起見證了整個社會如何擺脫疫情、步入復常。（歐嘉樂攝）

陳茂波慨嘆道：「轉眼間已是六月底，也是這屆政府上任一周年」，他指，過去這三百多天，我們一起經歷高低起伏，也一起見證了整個社會如何擺脫疫情、步入復常，毋須再戴口罩的生活讓大家笑臉重現。從去年底的國際金融領袖投資峰會、七人欖球賽；到今年初香港全面復常，「開心香港」的美食市集系列，以至近期闊別十年的黃鴨仔重臨維港，都為不少大人和小朋友帶來歡笑與回憶。

他回望經濟發展，指今年首四個月的商品出口貨值仍錄按年雙位數跌幅，主要受環球經濟進一步惡化、地緣政治局勢緊張及經濟體間競爭激烈所影響，預料這些挑戰料會在今年餘下時間持續。

加速本地建設 增加房屋供應

他直言難以控制外圍情況，但政府仍會加速推動本地建設。土地供應方面，他指政府已覓得足夠未來十年發展需要土地的來源，當中一半來自北部都會區及交椅洲人工島。當局亦覓得足夠土地，在未來十年可興建約36萬個公營房屋單位，也透過簡約公屋及過渡性房屋提供多個選擇，並正設法增加資助出售房屋的供應。

國際金融中心發展方面，他形容「業務範疇更廣闊、產品更多樣化、資金來源更多元」，相信香港在國際綠色科技及綠色金融中心上，可在龐大的國際新市場中搶佔領導位置。本港在創新科技方面的發展亦已更為社會所認同和支持，未來是加速向前的階段。

陳茂波最後表示，香港在發展過程中面對不少挑戰和困難，很多經年累積的問題也需要時間化解。不過他相信在各界更為團結下，本港經濟發展正面，在持續努力、加速向前的階段，香港必定迎來更美好的明天。