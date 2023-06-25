李家超：「黑暴」是港最低潮　回望卻是成長期　揚言未來風光無限

特首李家超上任近一年，他一連兩日在社交平台發布影片，繼昨日（24日）分享施政理念後，今日（25日）提到香港未來的施政計劃。李家超表示，世界變得很快，不進則退，直言：「香港不能慢、不能等」，他又提到，看見香港在「黑暴」期間遭受破壞，感到心痛，惟回望過來認為是「成長期」，強調未來要在不同領域開拓新空間，讓香港更有競爭力。



李家超今早（25日）再度在社交平台發布影片，提到世界變得很快，不進則退，直言：「香港不能慢、不能等」。他說，《施政報告》的不同政策，很多也是五年、甚至超越五年的計劃，未來要開拓不同領域的新空間，讓香港更有競爭力。他又指，香港有國家政策支持，在「十四五規劃」下有「八大中心」的定位，以及大灣區建設，都為香港提供不同的發展機遇，揚言：「香港大有可為、風光無限」。

喜歡落區與市民聊天

李家超又形容香港是「樹木」，看過外地的「森林」後才發現「樹木」的美好。他指，香港已跳出地域限制，年輕人的就業、創業和發展空間無限，因此時不我待，強調政府要「追時間、追結果、追成績」，他希望令市民感覺到受惠於政策。他又指，自己兒時住在屋邨，故現時仍喜歡落區與市民聊天，聽市民分享日常生活，讓市民覺得自己和政府關心他們，「人與人之間，並非所有問題都可以解決，但抱有熱誠和真誠的態度十分重要。」

他又提到，對於香港在2019年「黑暴」期間的破壞感到心痛，形容不僅是他的最低潮，更是整個香港的最低潮，但認為回頭看來是成長過程，在低潮過後反省和總結經驗，可能會變得更強大。

待任期過後 與太太笑傲江湖、自由自在

提到李家超不同的稱號，如「超哥」、「特首」、「李Sir」、「家超伯伯」，李家超笑指：「個個都鍾意，不過『超哥』就輕鬆啲，『家超伯伯』就更加親切，（好似）家人一樣。」他又感謝太太的體諒和支持，並說在任期過後，兩人便能笑傲江湖、自由自在。