三隧分流收費｜運輸局拉票　貶低議員修正案惹不滿：做法如滅聲

俗稱「三隧分流」的《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》，將於本周三（28日）恢復二讀，航運交通界立法會議員易志明則提出修正案。《香港01》收到消息，運輸及物流局近日就草案密密拉票，甚至發信息予議員，指易志明的修正案有漏洞，將對交通造成負面影響，表明政府不會支持。



有議會中人向《香港01》訴苦，指議員提出意見是職責所在，政府現時的做法如同「滅聲」，令到不論大小政黨、議員提出意見都有壓力，反問：「咁要議員嚟做咩？橡皮圖章？你（政府）唔好玩串個Party先得㗎！」



《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》將於本周三（28日）恢復二讀，建議今年8月2日政府收回西隧經營權時，實施「633」固定收費方案，私家車使用西隧收費下調至60元，使用紅隧和東隧調高收費至30元，使用西隧和紅隧收費差額從55元下調至30元。

易志明就該草案提出修正案，建議在政府實施西隧、紅隧及東隧一日内「不同時段不同收費」安排時，除私家車、電單車及機動三輪車以外的車輛（包括的士、輕型貨車、中型貨車、重型貨車、公共及私家小型巴士、公共及私家單層巴士，以及公共及私家雙層巴土）擬議收費，由三條隧道劃一每日收取固定收費25元及50元一律下調為 20元。

《2023年行車隧道(政府)(修訂)條例草案》將於本周三（28日）恢復二讀，《香港01》收到消息指運輸及物流局發信息予議員，指易志明提出的修正案有漏洞。(資料圖片／蘇煒然攝)

《香港01》收到消息指，運輸及物流局政治助理陳閱川今日（25日）向立法會議員發信息，詢問眾議員對原草案及修正案的投票意向。信息中提到，易志明的修正案部分有「Charging Effect」，指若這不完整的修正案獲得通過，會導致東隧收費高於紅隧、西隧超過一倍，預料將有大量商用車會集中使用紅隧和西隧，加劇兩隧的擠塞情況，形容「後果絕不可取」。

陳閱川在信息中指明，政府基於修正案與劃一收費和便利業界的目標不符，加上對交通的「非常負面影響」，表明不會支持修正案，並期望立法會支持通過政府的「完整方案」。

議會中人怒斥：政府做法等同滅聲

有議會中人向《香港01》表示，新一屆政府上任後，一直以「行政主導」為做事準則，但似乎政府期望議員一律支持政府政策：「好多官員、政助，過去幾個月一有（議案）投票，就發個信息嚟叫人支持，真係好唔可取！一個信息就要投票畀你？」

他續指，近來在職安健、加熱煙等重大議題投票前，政府都會透過不渠道「溫馨提示」議員，認為政府以「提速提效」為理由，到頭來卻施加了壓力在議員身上：「成日話行政主導，政府應該要講清楚咩為之行政主導，係咪即係所有嘢都要say yes？」

他表示，議員代表了不同界別、市民的聲音，提出修正案是職責所在，認為政府做法如同「滅聲」，製造「白色恐怖」，直言：「你（政府）唔好玩串咗個Party！當咗議員係敵人咁，『89比0』 好唔好？」他強調立法會要保留自由及空間，維持為市民發聲的功能。